Fans kritisieren Anna-Maria Ferchichi nach ihrer Beauty-OP

Anna-Maria Ferchichi (43), Ehefrau von Rapper Bushido (46), hat mit ihrer jüngsten Schönheitsoperation für Gesprächsstoff gesorgt. Die achtfache Mutter, die fast täglich über Instagram mit ihren 900.000 Followern kommuniziert, hat sich in Dubai die Bauchdecke straffen lassen. Dabei wurde ein zehn Zentimeter großes Hautstück entfernt. Den Eingriff führte ein Spezialist aus Brasilien durch, der sich auf Bauchstraffungen bei sportlichen und schlanken Frauen spezialisiert hat. Zur Notwendigkeit des Eingriffs erklärte Anna-Maria: "Im Stehen sah mein Bauch immer schön aus, aber im Sitzen war es unangenehm." Die OP, die Anna-Maria aus ästhetischen und praktischen Gründen durchführen ließ, sorgt im Netz jedoch für gemischte Reaktionen.

Während einige ihre Offenheit schätzen, hagelt es auch Kritik. Der Realitystar hatte vor wenigen Wochen in einem Q&A noch betont, keine entsprechende Straffung vorgenommen zu haben. Einige werfen Anna-Maria nun vor, unehrlich gewesen zu sein. Sie verteidigte sich jetzt in ihrer Instagram-Story: "Das stimmte damals, da ich die OP zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht hatte." Weiter stellt sie klar: "Ich teile meine Pläne nie, bevor sie umgesetzt sind." Zudem betonte sie, dass der Eingriff nichts mit ihrer sportlichen Disziplin zu tun habe, denn ihre Figur sei auch vor der OP durchtrainiert gewesen. "Es ging nicht darum, schlanker zu werden, sondern um mehr Komfort", stellte sie klar und kündigte an, bald Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen.

Anna-Maria ist bekannt dafür, offen über ihre Schönheits-OPs zu sprechen. Bereits in der Vergangenheit teilte sie Details zu Eingriffen mit ihren Fans, erklärte aber stets, dass diese Eingriffe ihre persönliche Entscheidung seien und nicht als Aufforderung verstanden werden sollten. In der kürzlichen Debatte um ihre Bauchdeckenstraffung vermerkt sie abschließend: "Wichtig ist, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Dezember 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

