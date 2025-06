Bushido und Anna-Marias Sohn Djibi macht nun Traumatherapie

Anna-Maria Ferchichi (43) hat auf Instagram Neuigkeiten über ihren Sohn Djibi geteilt. Nachdem der Junge einen schrecklichen Unfall hatte, bei dem er fast seinen Arm verlor, befindet sich die Familie nun in einer emotional herausfordernden Phase. Wie die Influencerin berichtet, hat Djibi gerade seine erste Traumatherapiesitzung hinter sich gebracht. "Er ist echt sehr reflektiert und weiß, es wird ihm helfen", erklärt die achtfache Mutter. Djibi habe seinerseits betont, wie dankbar er für diese Unterstützung sei. Aktuell verbringt der junge Patient außerdem viel Zeit mit seinem Vater Bushido (46) und lenkt sich mit Puzzeln ab.

Die Situation setzt Anna-Maria sichtlich zu. In ihrer Story beschreibt sie ein Gefühl der Zerrissenheit: "Ich möchte Leute treffen, dann möchte ich doch keine Leute treffen, dann will ich irgendwie niemanden sehen." Dennoch versucht sie, optimistisch zu bleiben und sich in den Alltag zurückzukämpfen. Sie habe sich sogar zum Sport aufraffen können, obwohl ihr das zunächst schwergefallen sei, verrät sie. "Einen Fuß vor den anderen setzen", lautet das Motto der Familie in diesen schwierigen Zeiten.

Bereits vor Kurzem war durch die Familienmutter bekannt geworden, wie schwerwiegend Djibis Verletzung ursprünglich war. Der Unfall, bei dem er von einem Wassersportgerät ins Wasser fiel, hinterließ eine tiefe Wunde, bei der ein Teil seines Trizeps gerissen und auch wichtige Sehnen und Nerven betroffen waren. Trotz der Nähte und Drainagen, die daraufhin gelegt wurden, bleibt vor allem die psychische Verarbeitung eine Herausforderung.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / ferchichidjibrail Montry Lewe und Djibrail Ferchich, Mai 2025

