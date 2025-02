Prinzessin Sofia zeigt erstes Bild von neugeborener Tochter

Vor wenigen Tagen begrüßten Prinzessin Sofia (40) und ihr Ehemann Prinz Carl Philip (45) ihr viertes gemeinsames Kind: auf der Welt die kleine Prinzessin Ines. Auch der Öffentlichkeit wollen sie ihre erste Tochter nach drei Söhnen nicht vorenthalten. Daher veröffentlicht der Palast nun zum allerersten Mal ein Foto des Mädchens auf Instagram. "Prinzessin Ines, fotografiert von Prinzessin Sofia", heißt es dazu. Auf der Aufnahme ist die schlummernde Ines zu sehen in einem weißen Strampler, während sie in eine Decke eingekuschelt ist.

Der goldige Schnappschuss löst direkt große Euphorie aus und das macht sich besonders in der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags bemerkbar. "Sie ist so süß. Sie ist eine kleine Prinzessin mit drei älteren Brüdern, die ihre Leibwächter sind!", schreibt beispielsweise ein Nutzer und ein weiterer schwärmt begeistert: "So eine hübsche kleine Ines! Herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie!" Zudem lautet ein dritter Kommentar: "Es gibt nichts Schöneres als ein neugeborenes Baby!"

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philips viertes Kind kam vor weniger als einer Woche zur Welt. Das verkündete das schwedische Königshaus ebenfalls auf dem Onlineportal. "Das Büro des Marschalls freut sich, mitteilen zu können, dass Prinzessin Sofia am Freitag, den 7. Februar 2025 um 13:10 Uhr eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat", hieß es in einem Statement. Kurz darauf enthüllte der Palast den klangvollen Namen seines kleinen Wonneproppens: Ines Marie Lilian Silvia.

Anzeige Anzeige

Instagram / kungahuset Prinzessin Ines, Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Anzeige Anzeige

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Kindern Alexander, Gabriel und Julian

Anzeige Anzeige