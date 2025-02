So geht es Alessia Herren nach ihrem Dschungelcamp-Exit

Alessia Herrens (23) Zeit im Dschungelcamp war kurz vor dem offiziellen Ende vorbei. Dass sie nicht gewonnen hat, stimmt die Tochter von Willi Herren (✝45) aber nicht traurig – sie ist überglücklich, wieder bei ihren Liebsten zu sein. "Mir geht es gerade so gut, weil ich endlich meine Familie wieder im Arm hatte. Besser kann es mir gerade eigentlich nicht gehen. Ich habe meine Familie wieder um mich herum und das ist das Wichtigste für mich", freut sich der Social-Media-Star in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war.

Die 23-Jährige belegte den dritten Platz – genauso wie einst ihr verstorbener Vater. Dass sie so weit gekommen ist, erfüllt Alessia mit Stolz. "Ich hab den dritten Platz gemacht! Ich bin einfach ins Finale gekommen, genau wie mein Papa! Das macht mich unfassbar stolz, für mich ist das einfach ein Zeichen von oben", schwärmt sie. Mit dem Dschungelcamp liege hinter der jungen Mama die härteste Zeit ihres Lebens – trotzdem sieht sie diese rückblickend durchweg positiv. "Es war eigentlich alles so cool und die Eindrücke, die ich dort bekommen habe, werde ich niemals vergessen."

In ihrer letzten Prüfung wurde die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin mit ihrer wohl größten Angst konfrontiert: In einem Kammersystem musste sie nach Sternen suchen – dort wimmelte es aber von exotischen Tieren. Bereits in der ersten der insgesamt fünf Kammern erwartete die Beauty eine Schlange. Sie überwand ihre Panik und suchte nach dem Stern. Der zweite Raum voll mit Huntsman-Spinnen brachte sie aber an ihre Grenzen. "Ich möchte nicht abbrechen, aber ich will da nicht rein", gab sie ängstlich zu. Die Zeit lief ab und Alessia kehrte ohne einen Stern ins Camp zurück.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und Willi Herren

RTL Alessia Herren, Reality-TV-Bekanntheit

