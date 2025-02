Ariana Grande zwang ihre geschiedenen Eltern zur Versöhnung

Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (31) hat jetzt in der neuesten Folge des "WTF with Marc Maron"-Podcasts über eine ganz besondere Familiengeschichte gesprochen. Die 31-Jährige verriet, dass sie ihre geschiedenen Eltern Joan Grande und Edward Butera einst dazu "gezwungen" habe, wieder miteinander zu kommunizieren. Bereits an ihrem 24. Geburtstag habe Ariana ihre Eltern aufgefordert, ihre Differenzen nach 18 Jahren endlich beizulegen und wieder aufeinander zuzugehen. Mit Erfolg: "Sie sind nicht zusammen, aber sind jetzt beste Freunde", erzählte sie begeistert.

Die Eltern der "Wicked"-Darstellerin haben sich schon früh in ihrer Kindheit getrennt und sollen nach einem entscheidenden Gespräch erkannt haben, dass die Liebe zu ihrer Tochter größer ist als die alten Konflikte. Joan und Edward traten seitdem immer wieder gemeinsam an der Seite von Ariana auf. 2020 begleiteten sie ihre Tochter zusammen zur Grammy-Verleihung und posierten als harmonische Einheit auf dem roten Teppich. Auch bei der Premiere von Arianas Kinofilm "Wicked" im November waren sie gemeinsam anwesend und zeigten, dass sie trotz der Vergangenheit ein gutes Team sein können.

Arianas Vermittlungserfolg markiert einen emotionalen Wendepunkt in ihrer Familie, die in der Vergangenheit nicht immer harmonisch war. Die Sängerin selbst hatte in ihrer Jugend einige Zeit keinen Kontakt zu ihrem Vater, was sie 2014 in einem Interview mit dem Magazin Seventeen offen eingestand. Diese schwierige Phase hat sie jedoch überwunden, und in ihrem Song "Thank U, Next" aus dem Jahr 2019 erwähnt sie beide Elternteile liebevoll. Dass sie es geschafft hat, ihre Eltern zu "besten Freunden" zu machen, bezeichnete sie nun als eines der schönsten Dinge, die sie je erreicht habe.

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater

Getty Images Ariana Grande mit ihren Eltern, Januar 2020

Getty Images Ariana Grande und Joan Grande, Dezember 2024