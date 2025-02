Justin Baldoni enthüllt weitere Beweise gegen Blake Lively

Justin Baldoni (41) und Blake Lively (37) stehen aktuell im Zentrum einer juristischen Auseinandersetzung, die sich um angebliche Vorfälle während der Dreharbeiten zu It Ends With Us dreht. Wie bereits angekündigt, ging am Wochenende die Website thelawsuitinfo.com des Jane the Virgin-Stars online, die sich mit der Klage beschäftigt – und alle Details und Beweise gegen seine Filmkollegin und ihren Mann Ryan Reynolds (48) öffentlich zur Verfügung stellt. Neben Justins Klageschrift wurde auch ein Dokument mit dem Titel "Zeitleiste der relevanten Ereignisse" hochgeladen, das unter anderem handschriftliche Notizen eines Meetings mit einer Intimitätskoordinatorin beinhaltet. Demnach habe Justin sich am 21. April 2023 mit dieser getroffen, um zu besprechen, wie die Sexszenen für den Film gedreht werden sollten. "Diese Notizen wurden später zur Grundlage für Livelys Beschwerde, in der sie behauptet, Baldoni würde über sein eigenes Sexualleben sprechen und überflüssige Szenen mit Livelys Figur beim Orgasmus einfügen", heißt es in den Unterlagen. Und weiter: "Idealerweise hätten diese Gespräche direkt zwischen Lively und der Intimitätskoordinatorin stattgefunden, wie Baldoni gebeten hatte. Lively lehnte es jedoch ab, sich mit ihr zu treffen, sodass Baldoni in der unglücklichen Lage war, diese Notizen an Lively in ihrem Penthouse weiterzugeben."

Darüber hinaus enthalten die veröffentlichten Dokumente auch private Textnachrichten, die Details der Zusammenarbeit zwischen Justin und Blake sowie der Deadpool-Berühmtheit preisgeben. In diesen scheint Ryan alles andere als empört von dem Verhalten des 41-Jährigen zu sein. "Wir freuen uns beide darauf, dich und deine Familie besser kennenzulernen. Wir sind große Fans. Schon bevor wir uns getroffen haben und erst recht danach", schrieb er angeblich in einer der SMS, während er in einer anderen betonte: "Du warst ein wunderbarer Partner für [Blake] und das bedeutet uns beiden sehr viel. Eine aufrichtige Person zu sein, ist alles. Und genau das warst du vom ersten Tag an. Ich danke dir." Außerdem erlaubte sich der 48-Jährige den einen oder anderen Scherz mit dem Co-Star seiner Frau – beispielsweise als er ihn danach fragte, ob es möglich sei, die Drehtermine der Buchverfilmung um zwei Wochen zu verschieben, um "meine Familie so schnell wie möglich wieder zusammenbringen" zu können. "Ich würde mir dein Gesicht auf mein Perineum tätowieren lassen, wenn er/sie herausfindet, wie man zwei Wochen früher anfangen kann", witzelte der Schauspieler.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Justins Website kommt nicht von ungefähr. Wie Anwalt Gregory Doll betont, hat es etwas damit zu tun, dass das Hollywoodpaar erst kürzlich eine Schweigeverfügung forderte, die dem "It Ends With Us"-Regisseur und seinem Team verbieten soll, sich öffentlich zum laufenden Fall zu äußern oder weiteres Material veröffentlichen. "Erstens wird der Inhalt der Website der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, bevor es eine Verfügung gibt, die Baldonis Anwalt daran hindert, dies zu tun. Und zweitens könnte es den Richter davon überzeugen, dass es keinen Grund gibt, irgendeine Art von Schweigeverfügung gegen Baldonis Anwalt zu verhängen, da die Informationen ohnehin schon öffentlich zugänglich sind", erklärt er gegenüber People. Wie Blake und Ryan darauf reagieren, bleibt abzuwarten – einen Kommentar gibt es bisher nicht.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "It Ends With Us" im August 2024

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

