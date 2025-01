Diese Stars suchen bei "Promi First Dates" nach der Liebe

Endlich ist es wieder so weit: "Promi First Dates" geht in die nächste Runde! In der dritten Staffel des Kuppelformats suchen zwölf Stars nach der großen Liebe, wie Bild berichtet. Mit ihren 81 Jahren ist sie nicht nur zweifache Weltmeisterin im Eiskunstlaufen, sondern nun auch die älteste Teilnehmerin in Roland Trettls (53) Show: Marika Kilius. Die einstige Sportlerin wird auf den 75-jährigen Paul treffen, der sie zu Beginn nicht erkennt. Bereits im vergangenen Jahr suchte er erfolglos seinen passenden Deckel in der TV-Show. Wird Lars Steinhöfel (38) in dieser Staffel fündig? Fans können sich die neuen Folgen ab dem 10. Februar bei Vox und sieben Tage vorher auf RTL+ anschauen.

Auch Fußballer Benny Köhler, GZSZ-Star Saskia Valencia (60) und ihr Kollege Raphael Schneider (54) suchen bei "Promi First Dates" nach ihrem Liebesglück. Ihre Fans würden die nächsten zwei Teilnehmer wohl am liebsten miteinander verkuppeln, doch eine Liebesbeziehung steht für Antonia Hemmer (24) und Paul Janke (43) außer Frage. Deshalb hoffen sie nun, bei Roland endlich den richtigen Partner zu finden. So auch GNTM-Bekanntheit Aminata Sanogo. Die Mutter eines Sohnes trennte sich noch während ihrer Schwangerschaft vom Kindsvater und möchte der Liebe jetzt noch einmal eine Chance geben.

Endlich auf Wolke sieben schweben wollen auch Model Chiara Moon Horst, DSDS-Star Daniele Negroni (29) und Xenia Prinzessin von Sachsen (38). Auch Tony Bauer (29) hofft auf die große Liebe. Doch für den Comedian ist es das erste Date nach seiner neunjährigen Beziehung – ist das etwa ein Problem? Im vergangenen Jahr suchten neben Lars unter anderem auch "Manta, Manta"-Star Tina Ruland (58) sowie die Schauspielerinnen Mariella Ahrens (55) und Jutta Speidel (70) nach der großen Liebe. So richtig gefunkt scheint es allerdings bei keinem der Teilnehmer zu haben.

Getty Images Marika Kilius im Januar 2023

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo im Dezember 2022

