Kader Loth und Ehemann Isi bekommen ihre eigene Doku-Soap

Kader Loth (52) und ihr Ehemann Ismet "Isi" Atli (54) eröffneten kürzlich einen Kosmetiksalon im Herzen von Berlin. Jetzt werden die Fans endlich herausfinden, was hinter den Kulissen abging. Das Projekt steht nämlich im Zentrum der neuen Doku-Soap "Alles im Loth!", die ab dem 5. März bei RTLZWEI startet, wie der Sender nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Mit einem geplanten Budget von 50.000 Euro und einem straffen Zeitplan stehen die beiden in der Sendung nicht nur vor finanziellen, sondern auch vor organisatorischen Herausforderungen.

Wie in der RTLZWEI-Doku zu sehen ist, ist das Paar außerdem mit unerwarteten Problemen beim Umbau konfrontiert. Während Kader von luxuriösen Marmorböden und erlesenen Kosmetikprodukten träumt, behält Isi die Kosten im Blick. Die beiden sind keine Renovierungsprofis – Verzögerungen bei den Arbeiten und Lieferprobleme sorgen für zusätzliches Chaos. Diese Situation belastet nicht selten auch die Beziehung der beiden. "Wird unsere Ehe das überstehen?", fragt sich Kader in einem der Trailer augenzwinkernd. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie kreativ und pragmatisch die beiden ihre Schwierigkeiten lösen.

Doch warum wollte Kader überhaupt einen Beautysalon eröffnen? Der Realitystar baute sich mithilfe des Salons ein zweites Standbein auf, um ihrer finanziell unsicheren Zukunft entgegenzuwirken. "Ich habe neulich meinen Rentenbescheid bekommen – 280 Euro im Monat, ab dem 65. Lebensjahr", erklärte Kader in einem Interview mit "Exclusiv – Das Starmagazin". Die Aussicht auf eine so geringe Rente zog ihr den Boden unter den Füßen weg. "Das macht mir wirklich Angst", fügte die ehemalige Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmerin hinzu. In Anbetracht dieser Zukunftsprognose entschied sie sich, ihr Interesse an Kosmetik zu nutzen und in ein eigenes Geschäft zu investieren.

