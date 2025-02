Krise ade? Justin und Hailey Bieber genießen Pilates-Date

Um den beliebten Sänger Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey Bieber (28) ranken sich seit geraumer Zeit hartnäckige Trennungsgerüchte. Nun zeigen sich die Eheleute jedoch als Einheit bei einem Pilates-Date in Los Angeles. Wie neue Schnappschüsse zeigen, die unter anderem The Sun vorliegen, spazieren die beiden in gemütlichen und zugleich sportlichen Looks zu der Session. Zwar wirkt das Paar auf den Fotos nicht unbedingt zerstritten, doch insbesondere das Äußere des Musikers irritiert – er erscheint sichtlich abgemagert und versteckt sich hinter einer weiten Jogginghose und einer XXL-Jacke.

Es ist nicht das erste Mal, dass Justin in den vergangenen Wochen in einem besorgniserregenden Zustand gesichtet wurde. Bereits vor einigen Tagen sorgte er bei den Fans für einen Schockmoment: Mit eingefallenen Wangen, tiefen Augenringen und abgemagert schlenderte er durch New York. Seine Anhänger betonten daraufhin prompt auf Instagram ihre Sorge um den Künstler. Ein User meinte: "Er sieht aus wie 40. Dieser junge Mann braucht Hilfe. Ernsthafte Hilfe. Irgendetwas frisst ihn auf."

Möglicherweise spielt sich hinter den Kulissen des Hollywoodpaares doch ein größeres Drama ab, welches den "Boyfriend"-Interpreten inzwischen sichtlich zeichnet. Bereits das Social-Media-Verhalten von Justin gab zuletzt Hinweise darauf, dass es Ärger im Paradies geben könnte. Er war seinen engsten Vertrauten entfolgt und gehörte sogar urplötzlich nicht mehr zu den Followern seiner Ehefrau. Der Kanadier rechtfertigte sich öffentlich in seiner Instagram-Story: "Jemand hat sich Zugang zu meinem Account verschafft und ist meiner Frau entfolgt. Der Sch*** wird langsam unheimlich."

