Nach Beziehungsaus: Germain hat nun seinen Führerschein

Dass Germain keinen Führerschein hat, schien schon länger ein nervenaufreibendes Thema in der Beziehung von ihm und Jessica Hnatyk (24) gewesen zu sein. Der Realitystar sei unter anderem deswegen in den Augen der Beauty nicht selbstständig genug. Doch all das dürfte nun kein Problem mehr sein: Zum einen, da die zwei mittlerweile getrennte Wege gehen und zum anderen, da Germain nun einen Führerschein hat! "Wollte eigentlich nicht posten, aber da sich einige wohl sehr für mein Leben interessieren, hier", kommentiert er einen Instagram-Post, in dem er seine neu erworbene Fahrerlaubnis präsentiert.

Dass aus seiner bis zuletzt führerscheinlosen Situation so ein Thema gemacht wurde, sah Germain als Chance: Als stolzer "Passanger Prince" entwarf er eine limitierte Edition von T-Shirts mit gleichnamigem Design. Auf der Vorderseite seines Merch befindet sich der Druck eines Duftbaums. Auf der Rückseite ist eine Checkliste zu finden, in der aufgezählt wird, was den perfekten Beifahrer ausmacht – so brilliert dieser anscheinend unter anderem durch seine unübertroffene Schläfchenfähigkeit, Selfie-Expertise und als Snack-Hüter.

Eigentlich sollte Germains damalige Führerscheinlosigkeit gar nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Jessica machte daraus aber kein Geheimnis und machte schon zu Beginn der gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island V.I.P. deutlich, dass sie das ziemlich belaste. "Er hat kein Auto, ich habe ein Auto. Es ist schon ein Triggerpunkt, weil der Mann ist schon der, der mich fahren soll", erzählte sie ihren Show-Kollegen. Allerdings wünschte sich die Influencerin beispielsweise generell eine traditionellere Rollenverteilung in ihrer Beziehung.

Instagram / germain_e Germain, Realitystar

Instagram / germain_e Jessica Hnatyk und Germain im Dezember 2023

Hättet ihr gedacht, dass Germain so schnell seinen Führerschein macht? Nee, ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, dass er den jetzt erst recht nicht machen würde. Ja, er wollte ihn ja anscheinend auch schon lange machen. Ergebnis anzeigen