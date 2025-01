Gewalt gegen Frauen: Germain weist Jessicas Vorwürfe zurück

Jessica Hnatyk und Germain Wolfs Beziehung ging während ihrer Zeit bei Temptation Island in die Brüche und seitdem herrscht böses Blut zwischen den TV-Bekanntheiten. Auf Vorwürfe der Influencerin, dass er Affären gehabt und Frauen geschlagen habe, reagiert der Realitystar nun auf TikTok und behauptet: "Gewalt war und ist für mich niemals eine Option, besonders nicht gegenüber Frauen. Solche Vorwürfe entsprechen nicht meiner Persönlichkeit und sind völlig unverständlich."

Außerdem schreibt der ehemalige Ex On The Beach-Kandidat: "Seit Monaten macht sie mir mein Leben schwer und hat mehrfach versucht, die Produktion davon zu überzeugen, dass ich eine Vertragsstrafe erhalten solle, weil ich in der Öffentlichkeit unvorsichtig war und mit anderen Frauen gesichtet wurde." Darüber hinaus teilt Germain Screenshots, die seiner Aussage nach Nachrichten von Jessica zeigen. Darin heißt es unter anderem: "Verkauf schon mal deine Rolex, denn dein Geld wirst du auf jeden Fall nicht sehen" und: "Du nimmst wie früher alles, was zwei Beine hat."

Die Anschuldigungen gegen Germain äußerte Jessica vor wenigen Tagen auf Social Media. Dabei ging es in erster Linie nicht um Dinge, die ihr selbst zugestoßen sein sollen. Stattdessen zeigte sie Nachrichten, die ihr von einem Fan zugeschickt wurden. Darin beschuldigte eine anonyme Frau den Berliner, ihre Zwillingsschwester mehrfach betrogen und geschlagen zu haben. Obendrein behauptete eine andere Person, dass er sie mit Geschlechtskrankheiten infiziert habe. "Es war im Mai oder Juni, dass ich eine Geschlechtskrankheit hatte und ich halt zu dem Zeitpunkt nur etwas mit Germain hatte", unterstellte sie ihm.

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / germain_e Germain Wolf im Urlaub

