So intensiv bereitete sich Robert De Niro auf Filmrolle vor

Robert De Niro (81) ist bekannt dafür, keine halben Sachen zu machen, wenn es um seine Rollen geht – selbst dann nicht, wenn diese eher ungewöhnlich sind. Für die Sci-Fi-Dystopie "Brazil" von Regisseur Terry Gilliam nahm der Oscar-Preisträger eine vergleichsweise kleine Rolle an: die des exzentrischen Klempners und Freiheitskämpfers Harry Tuttle. Um sich perfekt vorzubereiten, scheute Robert jedoch keine Mühen und verblüffte damit auch den Filmemacher. "Ich sagte zu ihm: 'Du bist ein Klempner, aber du behandelst das Klempnern als sei es Gehirnchirurgie.' Und er fand tatsächlich einen New Yorker Neurochirurgen und schaute bei einer Operation zu, um sich vorzubereiten", erklärte Terry im Interview mit The Guardian.

Ursprünglich wollte Robert die Rolle des Jack Lint spielen, doch diese hatte Terry bereits seinem Freund und "Monty Python"-Kollegen Michael Palin (81) versprochen. So übernahm Robert stattdessen den Part des Harry – und machte diese Nebenrolle zu einem der stärksten Momente des Films. Am Set bereitete Roberts übertriebene Akribie Terry zwar Kopfzerbrechen, doch später unterstützte der Schauspieler den Regisseur bei einem anderen Problem: Universal Pictures, der US-Verleih des Films, wollte die Handlung massiv kürzen und das Ende umschreiben. Dank eines seltenen Fernsehauftritts von Robert, bei dem er gemeinsam mit Terry über die Probleme sprach, erregte "Brazil" die Aufmerksamkeit der Kritiker und schaffte es schließlich ungekürzt in die US-Kinos.

Roberts Hingabe an jede Rolle hat sich in seiner jahrzehntelangen Karriere immer wieder bewiesen. Der Schauspieler, der vor allem durch Filme wie "Taxi Driver" und "Der Pate 2" weltberühmt wurde, gilt als Vorreiter des Method Acting in Hollywood. Seine intensive Vorbereitung auf Charaktere – etwa durch jahrelanges Boxtraining für "Wie ein wilder Stier" – hebt ihn deutlich von seinen Kollegen ab. Privat ist der Schauspieler als äußerst zurückgezogen bekannt, doch bei "Brazil" zeigte er, dass er trotz seines Presse-Boykotts für Herzensprojekte eine Ausnahme macht. Das macht den 81-Jährigen nicht nur zu einem außergewöhnlichen Schauspieler, sondern auch zu einem loyalen Verbündeten innerhalb der Filmbranche.

Collage: Getty Images, Ian Gavan/Getty Images for Jaeger-LeCoultre Collage: Robert De Niro und Terry Gilliam

Getty Images Robert De Niro 2020

