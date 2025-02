Taylor Swift unterstützt ihren Travis Kelce nach Niederlage

Travis Kelce (35) musste am vergangenen Sonntag eine herbe Niederlage einstecken, als die Kansas City Chiefs im Super Bowl LIX den Philadelphia Eagles mit 22:40 unterlagen. An seiner Seite im Caesars Superdome in New Orleans war Freundin Taylor Swift (35), die den NFL-Star während dieser schwierigen Zeit unterstützt. Die Popsängerin, die von engen Freundinnen wie Ice Spice (25) und den Haim-Schwestern begleitet wurde, feuerte Travis leidenschaftlich an, obwohl er wohl seine bisher schlechteste Super-Bowl-Leistung abrief. Gerade einmal vier Pässe fing er für insgesamt 39 Yards – ein enttäuschendes Ergebnis für den Star-Tight-End. "Taylor steht Travis in dieser harten Zeit bei und versucht einfach, so viel wie möglich für ihn da zu sein", sagt eine Quelle exklusiv zu Us Weekly.

Nach der Niederlage erklärte Travis vor Reportern, dass die starke Defensive der Eagles und Fehler auf Seiten der Chiefs entscheidend gewesen seien: "Hut ab vor den Eagles. Sie haben uns in allen drei Phasen auseinandergenommen." Auch abseits des Spielfeldes verlief der Abend nicht reibungslos. Taylor wurde von Teilen der Zuschauer ausgebuht, als sie auf der Stadionleinwand gezeigt wurde. Offenbar verärgerte es Fans der Eagles, dass sie als Chiefs-Anhängerin auftrat. Taylor wirkte zunächst verwirrt und wandte sich an Ice Spice, um zu erfragen, was vor sich ging. Später erhielt sie jedoch Unterstützung von Prominenten wie Serena Williams (43), die ihr via X (ehemals Twitter) Zuspruch zusendete.

Taylor und Travis, deren Beziehung seit Monaten im Rampenlicht steht, zeigen sich als starkes Team, auch wenn sie unterschiedliche Welten verbinden. Während der Footballspieler mit Kampfgeist auf dem Platz agiert, bleibt Taylor abseits des Sports lieber zurückhaltend und unterstützt ihren Partner auf ihre eigene Art. "Sie versucht, in ihrer eigenen Spur zu bleiben, wenn es um den Sport geht, und so unterstützend wie möglich zu sein", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Die beiden scheinen einander auch in schweren Situationen Rückhalt zu geben, was ihrer Beziehung eine besondere Stärke verleiht.

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl LIX, Februar 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

