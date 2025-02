Ariana Grandes Gynäkologin rief nach Oscar-Nominierung an

Ariana Grande (31) wurde erstmals für einen Oscar nominiert – und das ruft bei dem Wicked-Star nach wie vor große Emotionen hervor. Bei ihrem jüngsten Gastauftritt in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show gewährt die Sängerin Einblicke in ihre Gefühlslage nach ihrer Nominierung und erzählt eine witzige Anekdote. "Meine Mama hat sofort angerufen, meine besten Freunde Aaron und Doug, mein Team, mein Therapeut und sogar meine Gynäkologin!", verrät die Musikerin und führt auf Nachfrage des Moderators aus: "Ich meinte dann: 'Ach du liebe Güte, es ist eine Weile her, ist alles gut?' Sie war so süß und hat gesagt: 'Oh mein Gott, du hast es geschafft, ich bin so stolz!'"

Während ihres Besuchs bei Jimmy Kimmel (57) erinnert sich Ariana auch daran, wie sie sich nach ihrer Oscar-Nominierung fühlte. "Es war einfach surreal", plaudert die "Yes, and?"-Interpretin aus und ergänzt sichtlich bewegt: "Ich war am Heulen, weil ich die ganze 'Wicked'-Familie so sehr liebe, aber als sie meine Nominierung dann verkündeten – es war ein Gefühlschaos. Ich bin fast zusammengebrochen!"

Für Ariana hat "Wicked" eine ganz besondere Bedeutung, wie die 31-Jährige schon mehrfach öffentlich betonte. Dank ihrer Rolle in dem Musical entwickelte sich nicht nur eine enge Freundschaft mit der Hauptdarstellerin des Streifens, Cynthia Erivo (38), sondern Ariana lernte auch ihren aktuellen Partner Ethan Slater (32) kennen. Nachdem sich der Broadwaystar und die Schauspielerin von ihren früheren Ehepartnern getrennt hatten, von denen beide mittlerweile jeweils offiziell geschieden sind, kamen sie zusammen. Die Beziehung hält das Paar bisher jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Anzeige Anzeige