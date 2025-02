Erste Tränen und Zickereien beim GNTM-Casting der Frauen

Germany's Next Topmodel hat gerade erst gestartet und trotzdem liegen die Nerven bei den Frauen offenbar schon blank. Beim großen Casting der Teilnehmerinnen kullern die ersten Tränen und eine Kandidatin holt sogar zum Rundumschlag aus. Als eine Gruppe von vier Mädels vor Leni (20) und Heidi Klum (51) den Laufsteg hinunterläuft, sticht dem Mama-Tochter-Gespann vor allem ein Mädchen ins Auge, während die anderen drei kaum beachtet werden – zum Nachteil von Teilnehmerin Emma. "Dann auch irgendwie gar nicht so richtig beachtet zu werden. Das ist auch ein bisschen schockierend", resümiert die 20-Jährige und fügt unter Tränen hinzu: "Irgendwie fühlt sich das gerade so an, als hätte man versagt."

Auch die 22-jährige Jada möchte ihr Glück bei GNTM versuchen. Selbstbewusst und siegessicher stellt sie vor ihrem Walk klar: "Ich bin schon im Finale!" Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall – für die junge Frau endet die Reise schneller, als sie angefangen hat. "Ich gehe jetzt einfach zu McDonald’s. Ich hasse Menschen", wettert sie anschließend und schmeißt bockig einen Schuh in die Ecke.

Und wie ist der turbulente Staffel-Start bei den Zuschauern angekommen? Auf X tauschten sich die Fans bereits rege über die erste Folge der Talentshow aus. "Wir werden in dieser Staffel wahrscheinlich mehr von Leni Klum als von den Kandidatinnen sehen", meinte ein Nutzer offenbar wenig begeistert. Ein weiterer schließt sich an und ist sich sicher: "Als ob Leni eine andere Meinung als Heidi haben darf – ist klar." Inwieweit sich die Vermutungen der User bestätigen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Am Mittwoch steht erst einmal das Männer-Casting an und die Jungs dürfen zeigen, was in ihnen steckt.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Gra Casting von "Germany's Next Topmodel", 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und Leni Klum beim GNTM-Casting 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige