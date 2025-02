Im Leo-Look: Jennifer Lawrence betont ihren runden Babybauch

Jennifer Lawrence (34) weiß, wie man eine Schwangerschaft in lässigen Looks bewältigt. Sie wurde am Mittwoch bei einem Spaziergang durch New York City gesichtet und zog mit ihrem gewählten Style alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die aktuell mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, kombinierte einen auffälligen Mantel mit Leopardenmuster zu einem Beanie, einem blauen Oberteil und einer lässigen Jogginghose. Die Oscarpreisträgerin, die mit ihrem Ehemann, dem Kunsthändler Cooke Maroney, bereits Sohn Cy großzieht, schien gut gelaunt, während sie durch die Straßen der Metropole schlenderte.

Erst im Oktober wurde bekannt, dass Jennifer und Cooke erneut Nachwuchs erwarten. Seitdem wird die private Schauspielerin hin und wieder mit ihrem wachsenden Babybauch in der Öffentlichkeit gesichtet. In Interviews zeigte sie sich außerdem schon mehrfach absolut begeistert von ihrem neuen Lebensabschnitt als Mutter. In einem früheren Interview mit Vogue schwärmte Jennifer im Hinblick auf ihr Dasein als Mama: "Es fühlte sich an, als würde ein neues Leben für mich beginnen."

Jennifer und Cooke gaben sich im Oktober 2019 das Jawort. Im Februar 2022 krönte ihr Söhnchen Cy das Liebesglück des Paares. Von Beginn an führen die beiden allerdings ein eher zurückgezogenes Leben abseits des Rampenlichts. Ein Insider bestätigte jedoch vor Kurzem gegenüber People, wie erfreut das Traumpaar über den zweiten Nachwuchs sei: "Jennifer liebt es, Mutter zu sein, und sie ist überglücklich, wieder schwanger zu sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, November 2024

Anzeige Anzeige

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

Anzeige Anzeige