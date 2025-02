Prozess mit Justin Baldoni: Blake Lively geht neuen Schritt

Blake Lively (37) hat im anhaltenden Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) einen neuen Schritt unternommen. Die Schauspielerin ließ Vorladungen an große Telekommunikationsunternehmen wie AT&T, Verizon und T-Mobile schicken, um Telefon- und Internetdaten von Justin und mehreren Personen aus seinem Umfeld einzusehen. Sie hofft, dadurch Beweise für eine vermeintliche Verleumdungskampagne zu finden, die ihren Ruf und ihre Karriere beschädigen sollte. Blakes Team erklärte gegenüber der Presse, die gesammelten Informationen könnten entscheidend sein, um die angeblichen Methoden und Beteiligten dieser Kampagne offenzulegen. Justins Anwalt wies die Anschuldigungen erneut zurück.

Gegenüber Deadline sagten Blakes Anwälte: "Frau Lively hat Ermittlungen eingeleitet, die die Personen, Taktiken und Methoden aufdecken, die im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, ihren Ruf und ihre Familie zu 'zerstören' und zu 'begraben'. Vorladungen gingen an die unten aufgeführten Unternehmen." Dazu ließ Justins Anwalt gegenüber The Wrap verlauten: "Vorladungen sind ein normaler Bestandteil des Gerichtsverfahrens. Das Außergewöhnliche ist das, was die Lively-Anwälte anstreben." Sie würden darin nicht nur nach jedem einzelnen Anruf, jeder SMS, jedem Datenprotokoll der letzten zweieinhalb Jahre fragen, sondern auch nach Echtzeit-Standortinformationen. "Dieses gewaltige Fischen im Trüben zeigt, dass sie verzweifelt nach einer sachlichen Grundlage für ihre nachweislich falschen Behauptungen suchen. Sie werden keine finden", betonte Justins Anwalt weiter.

Blake und Justin standen ursprünglich für den Film It Ends With Us gemeinsam vor und hinter der Kamera. Während Justin sich als Schauspieler und Regisseur einen Namen gemacht hat, ist Blake vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie Gossip Girl sowie in diversen Filmen bekannt. Privat lebt sie mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) und ihren vier Kindern ein eher zurückgezogenes Leben, das nun durch den Rechtsstreit wesentlich stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Justin seinerseits ist ebenfalls verheiratet und hat zwei Kinder. Zudem ist er als Produzent und Regisseur für seine Arbeit an mehreren Filmprojekten bekannt. Die Vorfälle und gegenseitigen Vorwürfe werfen allerdings einen Schatten auf beide Karrieren.

Anzeige Anzeige

MEGA / FS / MPI / Capital Pictures Justin Baldoni, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Anzeige Anzeige