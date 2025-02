So chaotisch liefen Cosimo und Nathalie Gaus' Hochzeitspläne

Cosimo Citiolo (43) und seine Liebste Nathalie Gaus haben sich getraut: Vor laufenden Kameras sind die beiden Realitystars in Italien vor den Traualtar getreten. Ihre Hochzeitsplanung hielt aber nicht nur eine Menge Amore bereit, sondern auch viel Chaos und Anspannung, wie das Brautpaar im Interview mit Presseportal verrät. "Ich würde sagen, das war wirklich auch eine Belastungsprobe für unsere Beziehung. Wir hatten wirklich sehr viel Stress", gesteht Nathalie. Vor allem Cosimo habe superviel zu tun gehabt, da er als Italiener auch die Organisation vor Ort übernehmen musste.

Obwohl eine Hochzeitsfeier immer mehr Planung benötigt, sei für das Paar eine Trauung in Deutschland nicht infrage gekommen. "Für uns war es direkt klar, dass wir in Italien heiraten wollen. In Deutschland ist das Wetter nicht so schön und das Essen nicht so gut", erklären die beiden Turteltauben. Essen und Wetter spielten aber vor allem für die The 50-Teilnehmerin nur die zweite Geige. Nathalie war ihr Brautkleid nämlich besonders wichtig – beziehungsweise ihre Brautkleider. "Ich wusste ja, ich will noch ein paar mehr Kleider. Von dem her musste ich mich jetzt nicht unbedingt auf eins festlegen, weil ich hatte ja im Endeffekt vier Kleider. Aber nur drei habe ich geschafft anzuziehen", plaudert sie aus.

Im Jahr 2019 lernten sich der "Checkar vom Neckar" und die Beauty in einem Stuttgarter Club kennen. Seitdem haben sie schon viel miteinander erlebt – unter anderem sicherten sie sich 2022 den vierten Platz bei Das Sommerhaus der Stars. Ob sie die Hochzeitsvorbereitungen genauso souverän gemeistert haben wie ihre etlichen TV-Formate, können die Fans der beiden ab dem 19. Februar immer mittwochs bei RTLZWEI verfolgen. Die ersten zwei Folgen gibt es schon jetzt bei RTL+.

PicturePuzzleMedien/VOX Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Instagram / cosimoofficial Nathalie Gaus mit ihrem Freund Cosimo Citiolo, Oktober 2023

