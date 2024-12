Cosimo und Nathalie Gaus plaudern ihr Liebesgeheimnis aus

Cosimo Citiolo (42) und Nathalie Gaus schweben auf Wolke sieben – und das schon seit fünf Jahren. Promiflash konnte auf Kader Loths (51) Beauty-Salon-Eröffnung mit den beiden Realitystars sprechen und wollte wissen, welches Liebesgeheimnis die beiden hüten. "Das Geheimnis ist, viel Liebe zu machen", verrät der Sänger im Gespräch und wird von seiner Liebsten ergänzt: "Spaß haben, das Leben nicht so ernst nehmen und natürlich viel Humor."

Das ist aber noch nicht alles! Damit eine Beziehung auf Augenhöhe funktionieren könne, müsse laut Cosimo vor allem eine Sache stimmen: "Gönnen. Also ich gönne es meiner Frau, sie gönnt es mir, weil viele [Menschen in] Beziehungen gönnen sich nichts. Deswegen haben die auch immer Probleme miteinander. Sch*iß auf Geld. Geld kommt und geht, aber eine tolle Frau zu schätzen ... Wenn die weg ist, dann bist du auch alleine, das ist auch sch*iße." Nathalie ist sich außerdem sicher, dass Männer ohne Frauen sowieso nichts wären – diese Annahme beruht allerdings auf Gegenseitigkeit, wie der 42-Jährige im Promiflash-Interview ergänzt: "Und Frauen ohne Männer sind auch nichts."

Zwischen Cosimo und Nathalie funkte es bei einer Weihnachtsfeier. Zehn Jahre zuvor versuchte es der Realitystar allerdings schon einmal bei seiner heutigen Verlobten. "Als Cosimo mich damals auf Facebook angeschrieben hatte, war mein erster Eindruck eigentlich Red Flag, weil ich gesehen habe, dass er mit Rappern unterwegs ist, die eher so frauenfeindliche Texte verfassen", verriet Nathalie in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders". Bei der Feierlichkeit habe Cosimo seine Partnerin dann aber "gecatcht" und sie hätte sich "direkt in ihn verliebt".

Instagram / cosimoofficial Nathalie Gaus mit ihrem Freund Cosimo Citiolo, Oktober 2023

PicturePuzzleMedien/VOX Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

