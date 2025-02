Diese Stars gratulieren Fiona Erdmann zur Geburt ihres Babys

Vor wenigen Tagen erblickte Fiona Erdmanns (36) drittes Kind das Licht der Welt. Die freudige Nachricht teilte die Influencerin auf Instagram mit ihrer Community und wollte dieser auch den Anblick ihres Sohnes nicht vorenthalten. Nicht nur ihre Fans scheinen sich für die frischgebackene Mama zu freuen, sondern auch einige ihrer Netz-Kollegen. So gratuliert beispielsweise Sami Slimani (34) und schreibt: "Alles, alles Gute! Freue mich so unglaublich für euch!" Die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (47) schließt sich an und wünscht: "Herzlichen Glückwunsch und hallo, kleiner neuer Erdenbürger. Genießt die Zeit. Alles Glück der Welt."

Doch damit noch nicht genug! GNTM-Bekanntheit Fata Hasanović (29) freut sich ebenfalls für Fiona und ihr neugewonnenes Babyglück und kommentiert: "Oh, herzlichen Glückwunsch." Sängerin Kim Gloss (32) erwartet momentan auch ihr drittes Baby und hinterlässt der 36-Jährigen folgende Botschaft: "Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so sehr für euch." Viele weitere Fans kommentierten fleißig rote Herz-Emojis, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen.

Am Freitagabend machte Fiona bekannt, dass ihr Sohn geboren wurde und verriet ihren neugierigen Followern, dass sie den Kleinen bereits am 12. Februar in die Arme schließen durfte. Zu einer niedlichen Fotostrecke schrieb sie auf Social Media: "Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe? Unser kleiner Schatz ist endlich bei uns." Der kleine Wonneproppen wog bei der Geburt 3770 Gramm und könnte seine Eltern momentan wohl kaum glücklicher machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi im Oktober 2024

Anzeige Anzeige