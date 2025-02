Edwin Arroyave gibt Update nach Teddi Mellencamps Gehirn-OP

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Reality-Show Real Housewives of Beverly Hills, hat sich einer Not-Operation unterziehen müssen, bei der zwei größere Tumore aus ihrem Gehirn entfernt wurden. Die 43-Jährige hatte in den vergangenen Wochen mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen zu kämpfen, bevor die Diagnose gestellt wurde. Ihr Ex-Mann Edwin Arroyave (47) teilte nun auf Instagram mit: "Die Operation lief gut. Aber ich habe Teddi noch nie in so viel Schmerz gesehen. Sie bekommt nun endlich die dringend benötigte Ruhe." Während der Operation war Edwin an ihrer Seite, ebenso wie ihre Kinder und enge Freunde.

Bereits am Tag vor dem Eingriff hatte Teddi ihre Fans auf Instagram über ihren Gesundheitszustand informiert. Neben den zwei Tumoren, die operativ entfernt wurden, wurden auch mehrere kleinere entdeckt, die später durch Bestrahlung behandelt werden sollen. Teddi dokumentierte den emotionalen Prozess, inklusive der Vorbereitung auf die Operation, in ihren sozialen Medien. Dazu zählte auch ein berührender Moment mit ihrer jüngsten Tochter Dove, die fragte, ob Edwin die Nacht im Krankenhaus verbringen würde, um bei ihrer Mutter zu sein. "Ja, wir passen auf Mama auf", antwortete er liebevoll.

Die Beziehung zwischen Teddi und Edwin, die nach 13 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern seit letztem Jahr geschieden sind, scheint trotz der Trennung weiterhin stark zu bleiben. Edwin schrieb in einem rührenden Beitrag: "Herr, ich bitte um deine heilende Hand für Teddi. Stärke sie und erneuere ihren Geist." Teddi, die sich in den letzten Jahren auch mit Hautkrebs auseinandersetzen musste, betonte auf Social Media ihre Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung durch ihre Kinder, Freunde und das medizinische Personal. Auch ihre enge Freundin und Podcast-Partnerin Tamra Judge bat die Fans, Teddi in ihre Gebete einzuschließen.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, September 2024

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022