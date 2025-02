Herzogin Meghan bejubelt von zu Hause aus die Invictus Games

Herzogin Meghan (43) mag zwar nicht mehr in Kanada sein, um die Invictus Games an der Seite ihres Mannes Prinz Harry (40) zu verfolgen, doch sie fiebert aus der Ferne mit. In einer Instagram-Story ihres offiziellen Accounts teilt die einstige Schauspielerin einen privaten Schnappschuss aus den eigenen vier Wänden. Darauf zu sehen sind Fantrikots ihrer beiden Kinder, Fanartikel der berühmten Veranstaltung sowie ihr Garten im Hintergrund. Dazu formuliert Meghan: "Ein Eindruck von Kanada und den Invictus Games für unsere Kleinen. Wir jubeln von zu Hause aus!"

Meghan und Harry begeisterten ihre Anhänger erst vor wenigen Tagen mit ihrer Anwesenheit bei dem populären Sport-Event in Vancouver. Die süßen Paarfotos der beiden auf den Rängen gingen prompt viral und sorgten für Euphorie auf Social Media. Doch die Freude ihrer Fans wurde schnell getrübt, als bekannt wurde, dass die zweifache Mutter ihren Gatten nach wenigen Tagen bereits verlassen hat. Sie ging, um nach Kalifornien zurückzukehren – und zwar alleine. Laut Hello! erklärte eine Quelle aus dem Umfeld von Invictus: "Das war immer geplant. Meghan geht nach Hause, um bei ihren Kindern zu sein."

Der besagte Insider betonte in diesem Kontext, dass es sich bei dieser Entscheidung keinesfalls um eine Ausnahme seitens der Royals handelte. Er erläuterte: "Meghan hat schon die Spiele in Düsseldorf nach fünf Tagen vorzeitig verlassen, um nach Hause zu fahren." Demnach habe die US-Amerikanerin lediglich kurz vorbeigeschaut, um ihrem Liebsten den Rücken zu stärken. Kein Wunder, schließlich hat der Bruder von Prinz William (42) höchstpersönlich die Spiele 2014 ins Leben gerufen und wohnt diesen seither jedes Mal bei.

Instagram / meghan Herzogin Meghans Zuhause, Februar 2025

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Invictus Games 2025 in Vancouver

