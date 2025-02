Jermaine Kothé hatte nach dem GNTM-Sieg ein mentales Tief

Jermaine Kokoú Kothé hat Geschichte geschrieben: Als erster männlicher Gewinner der Show Germany's Next Topmodel von Heidi Klum (51) zog er 2024 alle Blicke auf sich. Seitdem geht es für den Model-Newcomer steil bergauf. Zuletzt lief er auf der Berliner Fashion Week für Marcel Ostertag. Doch der Weg zum Erfolg verlief nicht ohne Hindernisse. Denn direkt im Anschluss an seinen Sieg habe Jermaine kurzzeitig mit einem mentalen Tief gekämpft, wie er gegenüber HNA offen zugab: "Ich war auch kurz davor, in ein Loch zu rutschen."

Der plötzliche Trubel um seine Person nach dem Sieg habe ihn überrollt. "Als ich gewonnen habe, war da so ein riesiger Hype. Danach ist das erstmal abgeflacht, und ich habe mich gefragt, was jetzt kommt", erklärte er. Heute gehe er jedoch selbstbewusst mit der Herausforderung um, indem er nicht nur meditiere, sondern auch in Therapie sei. Auch seine Mutter sei eine große Stütze für den 19-Jährigen. Im TV-Talk "deep und deutlich" sprach er sehr emotional über ihre Beziehung: "Diesen Talk widme ich meiner Mama, die immer für mich da war, mich immer unterstützt und ermutigt hat, egal wie hart und schwer es alleine zu Hause war", erklärte er.

Sein Weg begann in der Kleinstadt Melsungen bei Kassel, wo er bereits früh von einem Leben als Model und in der Öffentlichkeit träumte. Seine Teilnahme an GNTM beschreibt Jermaine rückblickend als eine der besten Entscheidungen seines Lebens. Der Gewinn brachte ihm nicht nur unzählige Jobangebote, unter anderem auf dem Laufsteg bei Kilian Kerner, sondern auch die Möglichkeit, sich voll und ganz seiner Leidenschaft zu widmen. Jetzt arbeitet er an einem Herzensprojekt: eine eigene Marke, die sich rund um das Thema "Gesicht" drehen soll. "Es wird jedenfalls etwas Ästhetisches, Schönes, Jermainiges", kündigt er gegenüber HNA lächelnd an und bleibt dabei doch gewohnt geheimnisvoll.

Getty Images Lea Oude, Jermaine Kokoú Kothé und Kilian Kerner

Instagram / jzrmaine Jermaine Kokoú Kothé, November 2024

