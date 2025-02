Krasse Vorwürfe: Regieassistentin weinte wegen Blake Lively

Am Set des Films "A Simple Favor" aus dem Jahr 2018 sollen sich laut der ehemaligen Regieassistentin Barbara Szeman einige unangenehme Zwischenfälle ereignet haben. In mittlerweile gelöschten Kommentaren zu einem Instagram-Post von Henry Golding über die Fortsetzung des Films "Another Simple Favor", die bald in die Kinos kommen soll, beschuldigte Barbara die Hauptdarstellerin Blake Lively (37), einen Großteil des Teams schlecht behandelt zu haben. Sie selbst habe wegen Blake oft weinend den Heimweg angetreten und sei letztlich aus dem Beruf ausgestiegen. "Man gibt alles, um jemanden zufriedenzustellen, der nie zufrieden ist und einen ständig herabsetzt", schrieb sie. Ihre Vorwürfe machten schnell die Runde im Netz – ein Umstand, den Barbara im Nachhinein anscheinend bedauerte.

Die Anschuldigungen wurden in einer ohnehin schon turbulenten Zeit für die Schauspielerin öffentlich. Denn Blake befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit ihrem Co-Star Justin Baldoni (41), mit dem sie an dem Film It Ends With Us gearbeitet hat. Beide werfen sich gegenseitig mehrfaches Fehlverhalten vor. Baldoni klagt auf rund 388 Millionen Euro wegen angeblicher Verleumdung – die Schauspielerin erhob ihrerseits Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und emotionalen Missbrauchs. Überraschend ist daher, dass nun auch ehemalige Crewmitglieder das Verhalten des Gossip Girl-Stars gegenüber ihrem Team infrage stellen.

Blake Lively, die mit Filmen wie "The Shallows" und "The Age of Adaline" große Erfolge feierte, galt bislang als eine der beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Auch abseits des Rampenlichts führt sie ein medienwirksames Familienleben mit ihrem ebenfalls weltweit berühmten Ehemann, dem Deadpool-Star Ryan Reynolds (48), und den gemeinsamen vier Kindern. Doch in den letzten Wochen scheint ihr Ruf ins Wanken zu geraten. Während ihre Anhänger immer wieder betonen, wie sympathisch und bodenständig sie wirke, werfen die jüngsten Berichte ein neues Licht auf die Schauspielerin. Blake selbst hat die neuesten Vorwürfe bislang nicht öffentlich kommentiert. Sowohl die Branche als auch die Fans warten nun gespannt, wie sich die Situation weiterentwickeln wird.

Dimitrios Kambouris/Getty Images, Dia Dipasupil/Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds und Blake Lively, Februar 2025

