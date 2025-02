Süße Worte: Laura Maria Rypa ist stolz auf ihren Pietro

Laura Maria Rypa (29) ist nicht nur Pietro Lombardis (32) Verlobte und die Mutter seiner Kinder, sie ist wohl auch seine größte Supporterin. Auf Instagram teilt die Influencerin nun zwei niedliche Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten, wie sie vor seinem Konzert in der noch leeren Lanxess Arena in Köln herumturteln. Zu den Aufnahmen findet sie besonders süße Worte für ihren zukünftigen Ehemann: "Mein Schatz, ich wollte dir einfach mal sagen, wie unfassbar stolz ich auf dich bin. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass es nicht selbstverständlich ist, auf solchen Bühnen zu stehen, und das nach so vielen Jahren immer noch mit derselben Leidenschaft."

Als 18-Jähriger gewann der gebürtige Karlsruher mit italienischen Wurzeln die Castingshow DSDS. Von diesem Moment an ging seine Karriere steil bergauf. "15 Jahre und du berührst die Menschen immer noch. Zeig mir all die Künstler aus Deutschland, die nach so langer Zeit noch immer Hallen füllen, die Tausende von Herzen erreichen", betont Laura und fügt emotional hinzu: "Du kannst so stolz auf dich sein. Ich bin es. Unsere Kinder sind es. Wir alle sehen, mit wie viel Liebe und Hingabe du das machst." In den vergangenen Monaten musste der "Ich lass dich nicht los"-Interpret eine Menge öffentlicher Kritik einstecken. Nicht nur einmal bewies die 29-Jährige dabei, dass sie hinter ihrem Pietro steht. "Bleib genau so, wie du bist. Mit deinem großen Herzen und der Liebe, die du in alles steckst. Wir lieben dich vom tiefsten Herzen", versichert sie ihm unter dem Beitrag.

Diese Show in Köln gehörte zu einem der vorerst letzten großen Auftritte des Musikers. Im Interview mit RTL verkündete der Familienvater, dass seine musikalische Leidenschaft in Zukunft erst mal in den Hintergrund treten werde. "Was die Zukunft mit sich bringt, das weiß man nie. Aber in dieser Größenordnung wird das definitiv erst mal meine letzte Tour sein", erklärte er. Seinen Fokus wolle er ab jetzt voll und ganz auf die Zeit mit seiner Partnerin und seinen Kindern legen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maia Rypa und Pietro Lombardi in der Lanxess Arena Köln

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

