Tante in spe: Sarah Engels' Bruder erwartet ersten Nachwuchs

Nach dem Streit mit ihrem Ex Pietro Lombardi (32) und seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) gibt es endlich mal wieder eine schöne Nachricht für Sarah Engels (32). Ihr Bruder Gianluca und seine Partnerin Celine freuen sich auf Nachwuchs. Mit einem niedlichen Post auf Instagram lassen die werdenden Eltern ihre Follower wissen, dass sich ihre Familie vergrößert. Zu einem Foto von einem Strampler und einem Ultraschallbild schreibt die baldige Mama: "Manchmal behält das Universum kleine Wunder für sich bereit – und du bist eines davon."

Sarah, die selbst zwei Kinder hat, kann die Ankunft ihres Neffen oder ihrer Nichte kaum erwarten. "Das schönste Wunder dieser Welt", kommentiert die DSDS-Berühmtheit unter dem Post ihres Bruders und ergänzt: "Ich freue mich so unendlich für euch beide und weiß, was euch dieses kleine Würmchen jetzt schon bedeutet und dass auf dieses kleine Wunder so viele liebende Herzen warten."

In den vergangenen zwei Wochen musste sich Sarah mit einem weitaus unschöneren Thema beschäftigen. In einem Promo-Video für Schlag den Star spielte sie auf ihren Ex-Mann Pietro an, woraufhin seine Verlobte im Netz schimpfte: "Irgendwann reicht es einfach, weil dieser Mensch immer wieder damit durchkommt. Immer wieder diese unterbewussten Sticheleien. Bei der Schwangerschaft, bei der Babyparty, jetzt schon wieder bei dem Video, dass man so einen Satz mit reinbringen muss – wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / celineanabellengels Celina und Gianluca Engels' Babyankündigung

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Anzeige Anzeige