Die Elevator Boys glänzten auf der Berlinale 2025 in Grau

Die Elevator Boys feierten die Eröffnung der Berlinale in stilvollen Outfits. Bei der Eröffnungszeremonie, die gleichzeitig die Premiere des Films "Das Licht" war, zeigten sich die fünf Influencer in perfekt aufeinander abgestimmten Looks. Tim Schäcker gab eine XXL-Lederhose und einen Blazer zum Besten und Julien Brown zeigte sich in Anzughose und Satinoberteil. Luis Freitag fiel durch eine Bikerjacke auf, während Jacob Rott (24) einen Anzug und einen Pullover trug. Am ausgefallensten war das Outfit von Bene Schulz – der Lockenschopf präsentierte sich in einer weiten, kurzen Hose und groben Boots.

Um die Elevator Boys war es seit dem Jahreswechsel ruhiger geworden. Offenbar mussten sie sich erst einmal von ihrem bewegten Dezember erholen. Zum vergangenen Weihnachtsfest veröffentlichten die Webstars gemeinsam ein Cover von "Jingle Bell Rock", das prompt in den Top 50 der deutschen Charts landete. Im Promiflash-Interview plauderten sie vor wenigen Tagen aus, dass sich ihre Fans 2025 auf mehr Musik freuen können. "Ich glaube, nächstes Jahr wird es in dem Bereich noch einmal krachen. Da kommt auf jeden Fall noch etwas raus", verriet Julien.

Die Elevator Boys sind bei ihren Fans nicht nur aufgrund ihrer schönen Stimmen beliebt, sondern vor allem wegen ihres Aussehens. Für viele Follower war es deshalb ein Schock, als Jacob im Januar Andeutungen machte, eine Partnerin zu haben. Auf TikTok lud der 24-Jährige ein Video hoch, in dem ihn eine lockige Frau von hinten umarmte. "Sag mir nicht, dass das seine Freundin ist", schrieb daraufhin eine verzweifelte Userin in den Kommentaren.

Getty Images Elevator Boys, Konzert im Juli 2024

TikTok / jacob_rtt TikTok-Star Jacob Rott und Jasmine Tavares

