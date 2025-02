Heimliche Versöhnung bei Molly-Mae Hague und Ex Tommy Fury?

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) wurden am Morgen des Valentinstags gemeinsam gesichtet, was Gerüchte über eine heimliche Versöhnung befeuert. Das Paar, das sich im August vergangenen Jahres nach einem angeblichen Treuebruch getrennt hatte, verbringt laut The Sun offenbar wieder mehr Zeit miteinander. Bereits an Silvester wurden sie küssend gesichtet, und seitdem häufen sich die Anzeichen für ein Liebes-Comeback. Am Valentinstag wurde Tommys luxuriöser Mercedes vor Mollys Anwesen in Cheshire fotografiert – jenem Haus, in dem sie früher gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter Bambi als Familie lebten.

Insider bestätigen, dass die beiden wieder an ihrer Beziehung arbeiten, obwohl diese Entwicklung nicht von allen in Mollys Umfeld begrüßt wird. Vor allem Mollys Familie sieht eine Rückkehr zu Tommy kritisch. Eine Nahestehende verriet The Sun, dass ihre Schwester Zoe der Meinung sei, Molly solle nach vorne schauen, statt sich wieder auf Tommy einzulassen. Die Unternehmerin selbst äußerte sich jedoch entschlossen: "Was andere über meine Beziehung denken, interessiert mich nicht."

Molly und Tommy lernten sich ursprünglich in der Realityshow Love Island kennen und galten lange als Traumpaar. Die beiden hatten bereits zuvor Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung erlebt, insbesondere nach der Geburt ihrer Tochter Bambi. Molly hat jedoch stets betont, wie wichtig ihr ein harmonisches Co-Parenting sei. Die erneute Nähe der beiden wird zudem für die Fortsetzung der Dokuserie "Behind It All" dokumentiert, in der Molly bereits über die Herausforderungen der vergangenen Monate sprach. Fans sind gespannt, wie sich ihre gemeinsame Geschichte weiterentwickelt.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Reality-TV-Bekanntheiten

