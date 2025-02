Leidet Matthias und Ruby O. Fees Liebe unter gleichem Job?

Über fünf Jahre sind vergangen, seit Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (29) ihre Beziehung öffentlich machten – und trotz anfänglicher Zweifel von Außenstehenden ist das Schauspielerpaar noch immer glücklich zusammen. Eine besondere Herausforderung für Partnerschaften haben die beiden gemeistert: das gemeinsame Arbeiten. Wurde das auch bei Matthias und Ruby zur Belastungsprobe? "Man sagt ja oft: Arbeitet erst mal gemeinsam, dann seht ihr, ob ihr zusammenpasst. Das war für uns schon eine Herausforderung", meint die "Die Ketzerbraut"-Darstellerin gegenüber Bild und fügt hinzu: "Wir haben dadurch ganz viel gelernt, nicht nur über unsere Beziehung." Sie resümiert, dass sie auch in Zukunft gemeinsame Filme mit ihrem Partner drehen kann.

Und wie findet es Matthias, an Rubys Seite zu arbeiten? In den Filmen "Brick", einem Netflix-Thriller, und dem Kinoprojekt "Das Leben der Wünsche" standen sie bereits gemeinsam vor der Kamera. "Ruby ist eine tolle Schauspielerin. Und ich bin sehr froh, eine gute Kollegin an der Seite zu haben", schwärmt Matthias im Interview mit dem Newsportal. Aktuell produzieren die beiden in Deutschland und befinden sich vorerst vermehrt in Berlin.

2019 machten Matthias und Ruby ihre Beziehung offiziell – was ist das Geheimnis ihrer Liebe? Das verrieten die beiden im Gespräch mit Gala. "Miteinander reden steht an erster Stelle. Es gilt jeden Tag auf sich und den Partner einzugehen und gemeinsam zu wachsen", erklärte der 43-Jährige. Seine Freundin pflichtete ihm bei und scherzte, das gehöre zu den Basis-Voraussetzungen bei einer Beziehung, in der die Partner zusammen arbeiten.

Getty Images Ruby O. Fee bei der Berlinale 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

