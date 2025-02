Lily Collins kuschelt am Valentinstag mit ihrem Baby

Lily Collins (35) schwebt im Familienglück – an diesem Valentinstag ganz besonders. Die Schauspielerin wurde erst kürzlich Mutter einer kleinen Tochter. Am Tag der Liebe wollte sie der ganzen Welt wohl zeigen, wie sie diesen verbringt: nämlich mit ganz viel Kuscheln. So teilte die Tochter von Phil Collins (74) auf Instagram ein Foto, auf dem sie und ihr Mann Charlie McDowell (41) zusammen mit ihrem Nachwuchs und ihrem Hund schmusen. "Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, mehr Liebe zu empfinden. Der Valentinstag (und jeder andere Tag) wurde gerade um einiges süßer...", schwärmte sie zu dem niedlichen Schnappschuss.

Anfang Februar wurde bekannt, dass die Emily in Paris-Darstellerin ganz überraschend Mama geworden ist. Mithilfe einer Leihmutter konnten sich Lily und Charlie ihren Wunsch von einem gemeinsamen Baby erfüllen. "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell. Worte werden niemals unsere unendliche Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter und alle, die uns auf diesem Weg geholfen haben, ausdrücken. Wir lieben dich bis zum Mond und wieder zurück...", erklärte die 35-Jährige zu dem Bild ihrer Tove, mit der sie ihre Ankunft publik machte.

Lily und Charlie sind seit September 2021 verheiratet – sie stärken sich gegenseitig stets den Rücken. Als der Hollywoodstar für die Leihmutterschaft Kritik erntete, verteidigte ihr Gatte sie. "In Bezug auf die unfreundlichen Nachrichten über Leihmutterschaft und unseren Weg, ein Baby zu bekommen: Es ist in Ordnung, kein Experte für Leihmutterschaft zu sein. Es ist in Ordnung, wenn man nicht weiß, warum jemand eine Leihmutter braucht, um ein Kind zu bekommen. [...] Und es ist in Ordnung, weniger Zeit damit zu verbringen, hasserfüllte Worte in die Welt zu spucken, besonders in Bezug auf ein wunderschönes Mädchen, das viel Liebe in das Leben der Menschen gebracht hat", stellte der Filmdirektor auf Instagram klar.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepartner

