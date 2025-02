Massenvergewaltigung: Gegen P. Diddy wurde Klage eingereicht

Gegen P. Diddy (55) wurden erneut schwere Vorwürfe erhoben. Eine anonyme Klägerin hat den Musiker in einer neuen Klage beschuldigt, im Jahr 2020 eine minderjährige, bereits seit Jahren zwangsprostituierte Jugendliche für eine Sexparty in Miami engagiert zu haben. Das mutmaßliche Opfer berichtet, sie sei unter Drogen gesetzt und in einen abgesperrten Bereich gebracht worden, wo sie von rund 20 Männern über Stunden hinweg missbraucht wurde, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen. Diddy habe sich laut der Aussage in derselben Nacht in der Nähe aufgehalten und soll mit einem anderen, mutmaßlich minderjährigen Opfer sexuelle Handlungen vollzogen haben. An der anonymen Klägerin soll er sich aber nicht vergangen haben.

Die Anwälte der Klägerin beschuldigen Diddy zusätzlich, den Menschenhandel wissentlich begünstigt zu haben. Die Klage, die durch den Anwalt Tony Buzbee eingereicht wurde, fordert Schadensersatz für sexuelle Gewalttaten sowie Hilfeleistung und Beihilfe zum Menschenhandel. Das Anwaltsteam des Musikers wies bereits jegliche Anschuldigungen seines Mandanten zurück und behauptet, dass Diddy "nie jemanden sexuell angegriffen oder sexuell gehandelt" habe, weder bei einem Mann, einer Frau, einem Erwachsenen noch bei einem Minderjährigen.

In einem weiteren Fall gegen den Rapper wurde eine anonyme Klage, die Diddy und seinem Musikerkollegen Jay-Z (55) betraf, kürzlich überraschend zurückgezogen, wie TMZ berichtete. Die Klägerin hatte den beiden Musikern vorgeworfen, sie bei einer Feier im Jahr 2000 nach den MTV Video Music Awards unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Diese Klage wurde nun mit "Präjudiz" zurückgezogen, was eine erneute Einreichung ausschließt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper P. Diddy im Jahr 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper P. Diddy im Jahr 2008

Anzeige Anzeige