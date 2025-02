Prinz Harry verrät: Plant er weitere Kinder mit Meghan?

Prinz Harry (40) hat klargestellt, dass er und Herzogin Meghan (43) ihre Familienplanung abgeschlossen haben. In einem Interview während der Invictus Games in Kanada erklärte der Herzog von Sussex, dass zwei Kinder genau die richtige Anzahl für die beiden seien. "Ich denke, ein oder zwei Kinder sind wahrscheinlich genug – das denke ich definitiv", verriet er in dem CTV News Special "Prince Harry and the Canadian Heroes". Augenzwinkernd fügte er hinzu: "Ich kenne Leute, die fünf Kinder haben. Da sage ich nur: 'Das ist eure eigene Schuld!'" Meghan und Harry, die gemeinsam in Kalifornien leben, sind bereits Eltern von Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3).

Harry schwärmte im Interview besonders von den Erfahrungen, die mit dem Elternsein einhergehen: "Kinder zu haben, ist unglaublich. Aber es ist auch eine Reise – jeden Tag, jede Woche." Besonders schätze er all die Fragen, die Archie und Lilibet ihm und Meghan stellen, und bezeichnete die Rolle als Vater als sehr bereichernd. Er finde sogar all die Herausforderungen "großartig". Während Meghan bereits am 11. Februar nach Hause zu den Kindern zurückkehrte, blieb Harry in Kanada, um die am Sonntag, 16. Februar, zu Ende gehenden Invictus Games bis zum Schluss zu begleiten. Diese von ihm gegründeten Spiele bieten verwundeten und verletzten Soldaten eine prominente Möglichkeit, durch Sport Stärke zu finden – und andere Menschen zu inspirieren.

Für Harry haben die Invictus Games eine tiefere Bedeutung, gerade durch seine zehnjährige Dienstzeit in der britischen Armee. Er beschrieb die Teilnehmer als Quelle von Motivation und Unterstützung. Gleichzeitig betonte er, wie dankbar er für die Zeit sei, die er während der Abkehr vom britischen Königshaus mit Meghan und Archie unbemerkt in Kanada verbringen konnte. "Wir waren sogar sechs Wochen dort, bevor es jemand herausgefunden hat", erinnerte er sich. Kanada bleibt für ihn und Meghan ein besonderer Ort – nicht nur, weil in diesem Land ihre Beziehung während Meghans Suits-Dreharbeiten begann, sondern auch, weil die Familie im Jahr 2020 dort eine Zeit des Neubeginns erleben durfte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Baby Archie, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images, Instagram Collage: Herzogin Meghan und ihre Tochter Prinzessin Lilibet

Anzeige Anzeige