Rebecca Ries plagen Zweifel: Nimmt sie Gök mit in Kreißsaal?

Schon ganz bald darf Rebecca Ries ihr erstes Baby in den Armen halten. Promiflash wollte von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, ob sie Göktug Göker, ihren Partner und den Vater des Kindes, im Kreißsaal mit dabei haben möchte. "Gök wird auf jeden Fall mit dabei sein. Also es wäre ja auch richtig scheiße, wenn ich sagen würde: 'Ne, du darfst da nicht mit rein'", stellt sie klar. Doch die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin plagen Zweifel daran, ob ihre Wahl die richtige ist.

"Am liebsten wäre es mir eigentlich, dass er das nicht sieht, weil ich halt schon Angst habe. Ich habe schon so viele Sachen gehört, dass die Männer sich danach ekeln oder sowas", gesteht Rebecca im Interview mit Promiflash. Die werdenden Eltern sind erst seit einigen Monaten ein Paar. Doch die Ex von Adrian Alian (28) versucht, positiv zu denken. "Ich hoffe, dass er da einfach keinen Nervenzusammenbruch bekommt, wenn er alles sieht", meint Rebecca mit einem Augenzwinkern.

Rebecca und Gök lernten sich während der Dreharbeiten zu "Temptation Island V.I.P." kennen und lieben. Der erste gemeinsame Nachwuchs war zwar so schnell nicht geplant, doch die Freude auf den neuen Erdenbürger ist schon jetzt riesig. Bisher wohnen die Realitystars noch nicht zusammen, doch das wird sich in den kommenden Monaten ändern. "Er kommt zu mir. Wir haben ein Haus und oben haben wir eine Wohnung. [...] Wir ziehen in die Wohnung oben ein. [...] Ich hoffe, dass wir März oder spätestens im April einziehen können", verrät Rebecca im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Dezember 2024

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries im Januar 2025

