So reagiert Madonna auf Sabrina Carpenters Cover-Hommage

Sabrina Carpenter (25) sorgt mit ihrem neuesten Vogue-Cover für Gesprächsstoff. Die Sängerin posierte für den Starfotografen Steven Meisel in einem Look, der stark an Madonna (66) und ihre ikonische "Blond Ambition World Tour" von 1990 erinnert. Besonders Sabrinas platinblonde Frisur und das türkisfarbene Korsett bringen Fans sofort mit den legendären Bildern der Queen of Pop in Verbindung. Madonna stört sich an dieser Hommage jedoch nicht. Die Musikerin lässt die Ähnlichkeit nicht unkommentiert und schreibt unter Sabrinas Instagram-Post: "Ist das ein Valentinstagsgeschenk für mich?" Die 23-Jährige antwortet daraufhin charmant: "Madonna, das ist es!"

Während die Hommage unter Fans gemischte Reaktionen auslöst, mit Kommentaren wie "Madonna-Vibes" und "Sei lieber dein eigenes Original", erklärt Sabrina im Interview mit der Vogue ihre Inspiration. "Ich kleide mich gerne so, dass man eine Stimme aus den 60ern erwarten würde", erzählte sie und fügte hinzu, dass sie von "starken, hyperfemininen Frauen" beeinflusst sei. Dass Steven Meisel – der unter anderem auch Madonnas berühmte Vogue-Fotos schoss – hinter der Kamera stand, macht den symbolischen Bogen zwischen den beiden Sängerinnen nur noch stärker.

Madonna, die bekanntlich seit Jahrzehnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Popkultur ausübt, ist bekannt für ihren unverwechselbaren Stil, der immer wieder Neuinterpretationen in der Modewelt inspirierte. Der Look, den Sabrina aufgreift, stammt ursprünglich aus einem Steven Meisel-Shooting für die italienische Vogue 1991. Persönlich hat Madonna nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Innovation und Nachahmung als Teil der Popmusikgeschichte betrachtet. Sabrina hingegen erlebt in ihrer Karriere derzeit einen Höhenflug. Sie wurde gerade als erste Gewinnerin des Global Success Award bei den BRIT Awards genannt und ist die erste Frau seit über 70 Jahren, die 21 Wochen lang die Chartspitze in den USA dominierte.

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Grammys 2025

Getty Images Madonna, Sängerin

