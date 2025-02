Verklagt: Teddi Mellencamp wird Rassismus vorgeworfen

Teddi Mellencamp (43) steht derzeit unter starkem Druck: Während die 43-Jährige gegen mehrere Hirntumore kämpft, wird sie von ihrer ehemaligen Haushälterin und Nanny Julia Umana verklagt. Die als Einwanderin aus El Salvador in den USA lebende Julia wirft Teddi Rassendiskriminierung, Mobbing und Verkürzung ihrer Gehaltszahlungen vor. Laut der Klageschrift soll Teddi sie schlechter behandelt haben als weiße Angestellte, sie wegen angeblicher Diebstähle beschuldigt haben und eine abfällige Haltung gegenüber ihrer spanischen Muttersprache gezeigt haben. Deshalb fordert Julia Schadenersatz in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro.

Ihre Klage begründet die Ex-Angestellte auch mit ihrer ungerechtfertigten Kündigung und anderen vermeintlichen Ungerechtigkeiten. So berichtet sie, dass Teddi sie nach ihrer Kündigung dazu gedrängt habe, unter harten Arbeitsbedingungen weiterzuarbeiten, und schließlich entlassen habe, als sie sich über die Bezahlung beschwerte. Hinzu komme ein mutmaßlicher Vorfall, bei dem Teddi sie, trotz vorhandener Überwachungskameras, des Diebstahls beschuldigt habe – eine Anschuldigung, die ihre weiße, blonde Kollegin nie treffen würde. Teddi selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.

Bekannt wurde Teddi durch die TV-Show Real Housewives of Beverly Hills. Sie teilt ihr Leben offen in den sozialen Medien und in dem Podcast "Two Ts In a Pod", den sie mit ihrer Freundin Tamra Judge moderiert. Die Reality-Darstellerin hat in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in persönliche Höhen und Tiefen gewährt, darunter ihre Hautkrebsdiagnose im Jahr 2022, die in zahlreichen Operationen mündete, oder ihre Trennung von Edwin Arroyave (47) im vergangenen Jahr.

Getty Images Teddi Mellencamp (rechts) mit ihrem Mann Edwin Arroyave und ihren Kindern Slate und Cruz

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

