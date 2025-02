Zuhörer: "Make Love, Fake Love"-Dominik punktet bei Karina

In Folge sieben von Make Love, Fake Love ergattert sich Dominik ein Einzeldate mit Karina Wagner (28), weil er die meisten Fragen über sie richtig beantworten konnte. Dabei fällt der Herzdame eine Sache besonders auf. "Es ist ein Segen, wenn ein Mann zuhören kann", schwärmt sie im Einzelinterview. Auch die ruhige Art des Österreichers gefällt der Influencerin: "Der macht nichts, nur um mir etwas zu beweisen, sondern weil er es genau so fühlt. Er ist nicht aufdringlich und das finde ich schön."

Während sich die beiden auf einer emotionalen Ebene näher kommen, dauert es nicht lange, bis es bei ihnen auch körperlich wird. Der erste Kuss mit Dominik scheint dem ehemaligen Bachelor-Girl zu gefallen. "Gut, dass wir mal alleine waren", sagt sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Der Tennisspieler analysiert die Situation und erklärt den Zuschauern: "Sie küsst gut und ihre Lippen fühlen sich gut an. Ich freue mich auf mehr."

Bislang ist unklar, ob Dominik zu den Vergebenen oder zu den Single-Männern gehört. Bei "Make Love, Fake Love" wollen nämlich nicht alle Kandidaten am Ende mit Karina die Show verlassen – manche wollen nur die 50.000 Euro Preisgeld für sich und ihre Partnerinnen einstecken. Mit diesem Ziel ist zum Beispiel Maurice in die Villa gezogen. Als er in Folge vier mit Karina knutschte, konnte seine Freundin Smilla, die die Bilder in der Partnervilla zu sehen bekam, ihre Enttäuschung nicht verstecken: "Wenn man das so sieht, tut es doch schon ein bisschen mehr weh. Dann sitzt der Schock tief, man kann halt die Gefühle nicht ausschalten."

Anzeige Anzeige

Instagram / karinawagner Karina Wagner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

Anzeige Anzeige

Anzeige