Benny Blanco hat Angst, dass Selena ihn plötzlich verlässt

Zwischen dem Musikproduzenten Benny Blanco (36) und seiner Verlobten Selena Gomez (32) könnte es derzeit vermutlich kaum besser laufen. Trotz ihres glücklichen Zusammenlebens plagen Benny offenbar Verlustängste, wenn es um seine Liebste geht. Im Pärchen-Gespräch mit Interview Magazine enthüllte er nämlich, dass er befürchtet, Selena könne ihn plötzlich verlassen: "Ich habe solche Angst, dass sie aufwacht und sagt: 'Was? Nein.'" Selena beruhigte ihn daraufhin und betonte, dass Benny bei ihr "festsitzt".

Im Rahmen des gemeinsamen Interviews konnte sich der Songwriter kaum zurückhalten, seine tiefen Gefühle für die Musikerin mehrfach anzupreisen. Er schwärmte: "Ich empfinde einfach etwas für sie, das ich nicht einmal erklären kann. Ich lächle einfach den ganzen Tag. [...] Ich bete den Boden an, auf dem sie geht [...]." Auf die Frage hin, ob die beiden einige Details zu dem Heiratsantrag ausplaudern möchten, reagierte Selena zurückhaltend und erklärte: "Das möchte ich für unsere Kinder aufbewahren. Es war wirklich süß und er hat die richtigen Dinge gesagt."

Selena leidet an der Autoimmunerkrankung Lupus und brauchte sogar eine neue Niere, wodurch sie gesundheitlich nicht in der Lage ist, eigene Kinder auszutragen. "Ich habe leider viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys in große Gefahr bringen würden", erläuterte sie gegenüber Vanity Fair. Offensichtlich hält sie dies aber nicht davon ab, sich Nachwuchs mit ihrem Partner zu wünschen – denn es gibt Alternativen. Sie fügte hinzu: "Ich finde es großartig, dass es wundervolle Menschen gibt, die eine Leihmutterschaft oder Adoption anbieten, was beides für mich Möglichkeiten sind."

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Oktober 2024

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Januar 2025

