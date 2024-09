Zu großes Risiko: Selena Gomez kann nicht schwanger werden

Selena Gomez (32) sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Gesundheit. Sie leidet an der Autoimmunerkrankung Lupus und brauchte sogar eine neue Niere. Nun macht die Schauspielerin erneut ein herzzerreißendes Geständnis: Aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung habe sie sich gegen eine Schwangerschaft entscheiden müssen. "Ich habe leider viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys in große Gefahr bringen würden", äußert sie sich offen gegenüber Vanity Fair. Darüber habe Selena "eine ganze Weile trauern müssen", denn das sei nicht so, wie sie es sich immer vorgestellt habe.

"Ich dachte, es würde irgendwann passieren, so wie es bei jedem passiert", erklärt sie. Trotzdem wünsche sich die Only Murders in the Building-Darstellerin eines Tages Kinder – auch wenn sie selbst diese nicht austragen könne. "Ich fühle mich mittlerweile viel besser damit. Ich finde es großartig, dass es wundervolle Menschen gibt, die eine Leihmutterschaft oder Adoption anbieten, was beides für mich Möglichkeiten sind", äußert sich Selena weiter und fügt noch hinzu: "Am Ende des Tages ist es mir egal. Es wird trotzdem meins sein. Es wird mein Baby sein."

Eine lange Zeit habe Selena nicht gewusst, dass sie an Lupus litt. "Es war einfach nur mein Körper, der sich innerlich selbst bekämpfte. Das war der surrealste Teil, denn ich hatte nie Müdigkeit verspürt. Ich war jung, fühlte mich völlig gesund", erklärte die Sängerin in der Apple TV+ Serie "Dear" offen. Dass die Krankheit so lange unentdeckt geblieben war, hätte schlimme Folgen haben können, wie der einstige Disney-Star weiter verriet: "Von einem Arzt zu hören: 'Sie hätten auf der Bühne einen Schlaganfall erleiden können, Sie hätten sterben können' – das war heftig."

