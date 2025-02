Blink-182-Gitarrist kehrt für Benefizkonzert in L.A. zurück

Die Pop-Punk-Band Blink-182 hat sich bei einem Benefizkonzert in Los Angeles mit ihrem ehemaligen Gitarristen Matt Skiba wiedervereint. Am vergangenen Donnerstag traten Travis Barker (49), Mark Hoppus (52) und Tom DeLonge (49) im ausverkauften Hollywood Palladium auf, um Spenden für die Opfer der jüngsten Waldbrände in Kalifornien zu sammeln. Matt war sieben Jahre lang Teil der Band, bevor Tom 2022 zurückkehrte. Der Gitarrist stieß während des Sets zu seinen Ex-Kollegen, um den Song "Bored to Death" zu performen.

Matts Auftritt begann humorvoll, als Mark ihn als "Gewinner eines Gitarren-Wettbewerbs" ankündigte. Nachdem sie gemeinsam den Song gespielt hatten, gab es eine herzliche Umarmung von Mark und Tom. "Fühlt ihr die Liebe?", fragte Ersterer das Publikum, woraufhin Tom schmunzelnd hinzufügte: "So viel sexuelle Spannung." Die Show, die vor nur 4.000 Fans stattfand, bot Blink-182 eine Gelegenheit, spontan und intim zu spielen – eine Seltenheit für die Band, die normalerweise in riesigen Stadien auftritt. Mit einem Augenzwinkern kommentierte Mark die Größe des Veranstaltungsorts: "Es ist wie ein kleiner schmutziger Schrank – aber es macht Spaß." Die Setliste enthielt Hits wie "All the Small Things" und "What’s My Age Again?".

Die Einnahmen des Abends sollen vollständig an Organisationen wie die Pasadena Humane Society und die Feuerwehr von Los Angeles gehen. Für den Drummer Travis hatte das Konzert eine ganz persönliche Bedeutung: Der Musiker lebt selbst in Kalifornien, das von schrecklichen Waldbränden betroffen war. "Wir lieben dich, Los Angeles", schwärmte Mark zum Abschluss der Show und betonte: "Applaus für die Feuerwehrleute und die Ersthelfer und die Freiwilligen und alle, die so hart arbeiten, um diese Stadt wieder aufzurichten. Wir lieben euch alle."

Anzeige Anzeige

Getty Images Blink-182, Pop-Punk-Band

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker, Blink-182-Drummer

Anzeige Anzeige