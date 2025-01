Brände in L.A.: Arnold Schwarzenegger spendet eine Million

Die verheerenden Brände in Los Angeles sorgen weiterhin für Zerstörung und Chaos in Kalifornien. Nun zeigt sich Filmstar Arnold Schwarzenegger (77) betroffen über die dramatischen Umstände – und möchte eine beeindruckende Summe für die Katastrophenhilfe in L.A. spenden! Am Dienstag postete er den verkündenden Beitrag auf seinem Instagram-Account, der für Staunen sorgte: "Viele meiner Fans haben mich gefragt, wie sie L.A. helfen können. Ich werde mit gutem Beispiel vorangehen." Er gab bekannt, dass er rund eine Million Euro von seinem eigenen Geld an drei verschiedene Hilfsorganisationen spenden werde.

Sein großherziger Post beinhaltete auch ein Foto von einem T-Shirt mit seinem Aufdruck und dem Schriftzug "L.A. Strong". Diesbezüglich formulierte er in der Bildunterschrift: "Ich weiß, dass ihr helfen wollt. Also habe ich mein Team ein T-Shirt entwerfen lassen. 100 Prozent des Gewinns gehen an diese [genannten] Organisationen." Der "Terminator"-Darsteller betonte, dass er extra ein bekanntes Motiv ausgewählt habe und dieses besondere Stück online erworben werden könne.

Arnold musste sich zuletzt nicht nur mit dem bedrohlichen Feuer in Los Angeles auseinandersetzen, sondern auch mit privaten Überraschungen. Der 77-Jährige bekam am vergangenen Thanksgiving nämlich unerwarteten Besuch von der Polizei. Die Beamten erhielten wohl einen Anruf über eine angebliche Bombendrohung in seinem Briefkasten. Wie Daily Mail berichtete, kamen die Polizisten zu seinem Anwesen und durchsuchten das Grundstück – einen Sprengsatz fanden sie aber nicht. Besonders skurril – währenddessen befand sich der Schauspieler nicht zu Hause, sondern absolvierte sein Training im Fitnessstudio.

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

