Diese Karrierepläne haben die Kids von Prinz William

Man ist nie zu klein, um ganz groß zu träumen: Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11), die ältesten Kinder von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), haben jetzt schon überraschend konkrete Berufswünsche geäußert. Die Neunjährige, die in der Thronfolge hinter ihrem Vater und dem älteren Bruder George auf Platz drei steht, zeigt Interesse an der Arbeit im Gesundheitswesen. Besonders die Aufgaben des National Health Service (NHS) haben es ihr angetan, wie ein Insider gegenüber dem Express UK verriet. Prinz George hingegen soll nach einem Restaurantbesuch mit seiner Mutter in Sandringham von der Idee, in der Gastronomie zu arbeiten, begeistert gewesen sein. Als er den mit Holz befeuerten Pizzaofen sah, rief er begeistert: "Das ist, was ich tun möchte, wenn ich groß bin!"

Laut dem Bericht sei Charlotte vom NHS beeindruckt gewesen, nachdem sie mit ihrem Vater über dessen Bedeutung für das Land diskutierte. William und Kate seien laut Quelle besonders stolz auf ihre fürsorgliche Art und ihr Interesse am Helfen: "Sie ist so ein fürsorgliches kleines Mädchen, das genau weiß, was sie will, daher wären sie nicht überrascht, wenn sie die Pflege zu einem ihrer großen Anliegen macht, wenn sie älter wird." Die Tatsache, dass die Kinder des Königshauses trotz ihrer Zukunft in hochrangigen Rollen als Thronfolger und Repräsentanten solche alltäglichen Berufsziele anstreben, zeigt, dass Kinder – ob populär oder nicht – auch von ganz normalen Dingen träumen.

Obwohl beide Kinder voraussichtlich später eine zentrale Funktion innerhalb der britischen Monarchie übernehmen werden, legen Prinzessin Kate und Prinz William scheinbar großen Wert darauf, ihnen ein möglichst bodenständiges Umfeld zu bieten. Charlotte und George besuchen eine renommierte Privatschule, wo sie unter anderem Sport treiben und auch ihre künstlerische Ader ausleben können, beispielsweise im Zeichenkurs. Die Familie verbringt auch so viel Zeit wie möglich auf Anmer Hall, ihrem Anwesen in Norfolk, das für seinen ländlichen Charme und seine Privatsphäre bekannt ist. Insider verraten, dass die Eltern bemüht sind, in ihren Kindern, auch in Nesthäkchen Prinz Louis (6), trotz ihres königlichen Status auch die Freude an ganz normalen Kindheitserfahrungen zu fördern.

Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte beim Weihnachtskonzert im Dezember 2024

Jordan Peck/ Getty Images Europe Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst, Dezember 2024, Sandringham

