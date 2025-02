Margot Friedländer rockt mit 103 Jahren Berlinale-Party

Margot Friedländer (103) zeigte sich am Wochenende als ganz besonderer Gast auf der legendären Party "Place to B" während der Berlinale in Berlin. Trotz ihres hohen Alters ließ sich die Holocaust-Überlebende dieses spektakuläre Event im Szene-Restaurant "Borchardt" nicht entgehen. Dort strahlte sie auf dem roten Teppich, wie Fotos zeigen, umgeben von Stars und Sternchen aus der Film-, Sport- und Show-Welt. "Ich liebe das Kino", schwärmte sie im Gespräch mit Bild und fügte hinzu: "Seit vielen Jahren bin ich bei der Eröffnungsgala der Berlinale eingeladen, und nun das erste Mal bei 'Place to B'– ich bin sehr gespannt und freue mich, einige Freunde zu treffen."

Die Berlinale-Party versammelte rund 500 bekannte Gäste aus jeglichen Sparten der Medienlandschaft. Neben Margot feierten auch Tennis-Star Boris Becker (57) mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, Wetten, dass..? Moderator Thomas Gottschalk (74) mit seiner Partnerin Karina Mroß sowie Fußballtrainer Ralf Rangnick die glamouröse Nacht. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Thomas Anders (61), der mit Hits seiner Modern-Talking-Ära die Tanzfläche zum Beben brachte.

Margot, die seit Jahren zu den Stammgästen der Berlinale-Eröffnungsgala zählt, bewies mit ihrer Teilnahme an dieser Veranstaltung einmal mehr ihre Lebensfreude und Vitalität. Bereits seit Jahrzehnten setzt sie sich unermüdlich dafür ein, die Lehren aus ihrer bewegten Vergangenheit weiterzugeben und eine Botschaft der Toleranz zu verbreiten. Ihre Präsenz auf der Party, die sie sichtlich genoss, wurde von den Gästen als Inspiration gefeiert.

