Prinzessin Eugenie teilt verspätet süße Valentinstagsfotos

Prinzessin Eugenie (34) macht aus dem Valentinstag ein Valentinswochenende. Auf Instagram teilt die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) etwas verspätet süße Fotos von ihren Liebsten. Ein Selfie zeigt die Royal-Dame, wie sie mit ihrem Mann Jack Brooksbank (38) in die Kamera strahlt. Auf einem anderen Schnappschuss kuscheln die stolzen Eltern mit einem ihrer Söhne und Jack hat dabei ein breites Lächeln auf den Lippen. Zu den süßen Bildern schreibt die jüngere Schwester von Prinzessin Beatrice (36): "Meine Valentinsschätze! Ich liebe euch bis zum Mond und zurück. Alles Gute zum Valentinstag."

Eugenie und Jack sind seit 2010 ein Paar und gaben sich acht Jahre später das Jawort. Ihre zwei Söhne heißen August (4) und Ernest (1). Inzwischen teilt sich die Familie ihre Zeit zwischen London und Portugal auf, wo der Geschäftsmann bei einer Immobilienfirma arbeitet. Doch im Sommer machten Gerüchte die Runde, dass die Tochter von Prinz Andrew (64) zurück in ihre Heimat ziehen wolle. "Eugenie will unbedingt dauerhaft nach Großbritannien zurückkehren und die Villa in Portugal als Feriendomizil nutzen", plauderte damals eine Quelle im Gespräch mit Daily Express aus.

Ende Januar gab es eine freudige Neuigkeit in Eugenies Leben: Ihre Schwester Beatrice bekam ihr zweites Kind, eine Tochter namens Athena Elizabeth Rose. Die 36-Jährige hat mit Sienna (3) bereits eine ältere Tochter. Außerdem brachte ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (41) einen Sohn mit in die Ehe.

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie und ihr Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, Weihnachten 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige