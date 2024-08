Prinzessin Eugenie und Jack erwägen Rückkehr nach England

Prinzessin Eugenie (34) und Jack Brooksbank (38) könnten schon bald wieder dauerhaft in England wohnen. Aktuell pendelt das Ehepaar mit seinen zwei gemeinsamen Söhnen nämlich zwischen Portugal und England. Der Ehemann der Adligen betreibt in dem Land am Atlantischen Ozean gemeinsam mit seiner Mutter Nicola eine Getränkefirma. Da das vergangene Jahr aber geschäftlich äußerst erfolgreich für das Mutter-Sohn-Duo verlief, soll seine Ehefrau mit einem Umzug in die Heimat liebäugeln. "Eugenie will unbedingt dauerhaft nach Großbritannien zurückkehren und die Villa in Portugal als Feriendomizil nutzen", behauptet ein Insider im Gespräch mit Daily Express.

Laut einer offiziellen Steuererklärung hat das Unternehmen von Jack und Nicola am Ende dieses Geschäftsjahres am 31. März 2024 ganze 722.000 Euro auf dem Konto. "Jacks Firma läuft so gut, dass es für sie einfacher ist, dauerhaft nach England zurückzukehren", erklärt die Quelle daher. Ihre Zukunft sieht das Paar angeblich sicher in ihrem Heimatland: "Sie [die Familie] verbringen derzeit viel Zeit in Portugal, und wenn die Jungs etwas älter werden, suchen sie nach Kindergärten in der Nähe ihres Londoner Hauses und eventuell nach Schulen in Großbritannien".

Eugenie und Jack, die sich 2010 beim Skifahren in der Schweiz kennenlernten und im Oktober 2018 vor den Traualtar traten, sind heute offensichtlich immer noch so verliebt wie zu Beginn ihrer Beziehung: Erst Anfang Mai widmete die Tochter von Prinz Andrew (64) ihrem Schatz rührende Worte anlässlich seines 38. Geburtstags. "Herzlichen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Liebster. Du verbreitest, egal wo du bist, immer Freude", schrieb sie zu einer Reihe von niedlichen Aufnahmen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Mann Jack Brooksbank

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Prinzessin Eugenie und Jack möglicherweise bald nach Großbritannien zurückzukehren? Super, das ist schließlich ihre Heimat. Verständlich, aber Portugal klingt auch toll. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de