Erste Einblicke in den Dreh der vierten "Bridgerton"-Staffel

Die Fans von Bridgerton können sich auf einen kleinen Vorgeschmack auf die vierte Staffel des erfolgreichen Netflix-Hits freuen. Ein neues Video auf dem offiziellen TikTok-Account der Serie gibt einen Einblick hinter die Kulissen. Im Fokus der kommenden Staffel stehen Yerin Ha (29) und Luke Thompson (36), deren Liebesgeschichte die Handlung prägen wird. In dem kurzen Clip sind die Schauspieler zwar in ihren pompösen Kostümen zu sehen, allerdings haben sie sich über die Roben wärmende Jacken gezogen, die sie vor dem kühlen Wetter schützen sollen.

Ein Blick in die Kommentare verrät, dass die Fans den Staffelstart kaum noch erwarten können. "Ich hoffe, dass ihr Staffel vier nicht vermasselt, denn das ist die Geschichte, die ich am spannendsten finde. Ich kann meine Aufregung nicht mehr zurückhalten", kommentierte ein Social-Media-User. Vielen sticht aber vor allem Nicola Coughlan (38) ins Auge. Die Penelope-Darstellerin begeistert die Fans! "Penelope Bridgerton sieht so wunderschön aus", schwärmte ein User.

"Bridgerton", basierend auf den Romanen von Julia Quinn, hat sich seit seinem Start im Jahr 2020 schnell zur Kultserie entwickelt. Besonders das Spiel zwischen Drama, moderner Inszenierung und historischen Elementen hat die Zuschauer weltweit in den Bann gezogen. Luke Thompson, der Benedict Bridgerton verkörpert, bekommt durch die neue Staffel seinen großen Auftritt – denn auch er soll unter die Haube kommen! Wird er in Sophie Beckett seine große Liebe finden? Wann die vierte Staffel veröffentlicht werden soll, steht bisher noch nicht fest.

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Anzeige