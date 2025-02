Das hat Leyla Lahouar vor dem Reality-TV beruflich gemacht

Leyla Lahouar (28) kennt man aus zahlreichen TV-Shows. Unter anderem stand sie schon für Der Bachelor, Dschungelcamp und Promi Big Brother vor der Kamera. Bald hofft die Frankfurterin darauf, die Let's Dance-Zuschauer von ihrer Leistung zu überzeugen. Bevor sie ihre vielversprechende Fernsehkarriere startete, verdiente die Beauty aber mit etwas ganz anderem ihr Geld: Als Integrationshelferin. "Ich hatte eine Schülerin, die ich betreut habe", erzählt Leyla im "Let’s Dance Podcast". Dabei habe sie täglich ein Mädchen mit besonderen Bedürfnissen in die Schule begleitet, dort den Tag mit ihr verbracht und sie unterstützt.

Ihr alter Job war wohl das komplette Gegenteil zu dem, was die 28-Jährige heute macht. Die Arbeit habe ihr aber immer große Freude bereitet und sie erfüllt. "Also für mich war das richtig, richtig schön. Weil ich einfach weiß: Da ist so ein kleiner, hilfloser Mensch in dem Sinne und ich kann ihr einfach helfen, schön durch den Schulalltag zu kommen", erzählt sie. Mit dem Mädchen stehe Leyla auch heute noch in Kontakt: "Sie hat mir vor ein paar Monaten von dem Handy ihrer Mama geschrieben, dass sie mich vermisst. Und wie es mir so geht und dass sie mich im Fernsehen gesehen hat. [...] Die hat auch immer zu allen stolz gesagt: Das ist meine Helferin."

So gern wie die heutige Influencerin ihrem alten Job auch nachgekommen ist – hätte sie damals nicht den Weg ins TV gewagt, wäre sie vielleicht niemals ihrem heutigen Verlobten über den Weg gelaufen. Mike Heiter (32) lernte die sympathische Frohnatur vergangenes Jahr im Dschungel kennen. Wenige Wochen nach intensiven Flirts in Australien machten die beiden ihre Liebe offiziell.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Februar 2025

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

