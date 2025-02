Geldregen in Sydney: Rapper Drake beschenkt weitere Fans

Rapper Drake (38) hat offenbar wieder die Spendierhosen an: Auf einem Konzert in Sydney überraschte er einige seiner Fans erneut mit einer großzügigen Geste. Wie ein auf TikTok veröffentlichter Clip zeigt, bemerkte der Kanadier im Publikum ein Schild, auf dem stand: "Hilf uns, bei Maccas zu kündigen" – eine umgangssprachliche Bezeichnung für McDonald's in Australien. Mit australischem Akzent sprach der Musiker die Fans daraufhin direkt an und verkündete in gewohnt lässigem Tonfall: "Ich gebe euch heute Abend 30.000 Dollar, damit ihr bei Maccas kündigen könnt." Die Menge reagierte mit tosendem Jubel auf die spontane Aktion.

Diese Überraschung folgte nun auf eine ganze Reihe spektakulärer Momente, mit denen Drake seine Fans während der aktuellen Australientour bereits begeisterte. So hatte er nur wenige Tage zuvor bei einem Konzert in Melbourne einem Fan geholfen, das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekanntzugeben und dabei auch noch rund 48.000 Euro verschenkt, wie Daily Mail berichtete. In Sydney wiederum unterstützte der Musiker ein verlobtes Paar, indem er ihm eine Hochzeitsreise spendierte und noch rund 24.000 Euro obendrauf legte. Die herzlichen Aktionen verbreiteten sich rasant über Social Media und wurden von Fans weltweit kommentiert.

Drakes Vorliebe für solche Aktionen auf der Bühne und auch in Musikvideos ist schon seit Jahren Teil seiner Marke. Der "God's Plan"-Sänger hat sich bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Gesten von anderen Künstlern abgehoben und verfolgt damit offenbar eine durchaus erfolgreiche Strategie. Ob spontane Geldgeschenke, exklusive Fan-Momente oder emotionale Interaktionen auf der Bühne – er weiß, wie er die Herzen seiner Anhänger erobert und gleichzeitig virale Aufmerksamkeit generiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige Anzeige