Lilly Becker trennt sich von ihrer Dschungelcamp-Frisur

Nach ihrem Sieg gönnt sich die Dschungelcamp-Gewinnerin Lilly Becker (48) einen Besuch beim Friseur. In ihrer Instagram-Story teilt die Ex von Tennisstar Boris Becker (57) Bilder von ihrem neuen Look und verabschiedet sich mit dem Kommentar "Goodbye Jungle Hair" von ihrer alten Frisur. Auf dem Boden des Friseursalons ist ein ganzer Haufen ihrer alten Extensions zu sehen. Lilly zeigt sich stolz und zufrieden mit der neuen Frisur, die für sie einen symbolischen Schlussstrich unter die anstrengenden Dschungeltage ziehen würde.

Mit ihrem Sieg bei der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sicherte sich die 48-Jährige nicht nur die Krone, sondern auch ein Preisgeld von 100.000 Euro. Nach der Verkündung durch die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) zeigte sie sich emotional: Freudentränen liefen ihr über das Gesicht, bevor sie auf die Knie sank und ein Dankesgebet sprach. Besonders rührend war der Moment, als ihr Sohn Amadeus sie anschließend auf dem Dschungelthron überraschte. Die beiden hielten sich innig umarmt, bevor sie Seite an Seite den Triumph genossen.

Die neue Frisur bleibt möglicherweise nicht die einzige Veränderung in Lillys Leben. Nach dem Dschungel möchte sie nämlich ihren Lebensmittelpunkt verlegen: Im Gespräch mit Bild verriet das niederländische Model, dass es seinem Sohn zuliebe über einen Umzug nach Deutschland nachdenke: "Er möchte Deutsch lernen, und ich habe ihm gesagt: 'Das ist deine Heimat, das gehört zu dir.' Deshalb denke ich tatsächlich darüber nach, nach Deutschland zu ziehen – wahrscheinlich sogar ziemlich bald." Hinzu komme, dass ihr derzeitiger Wohnort London sehr teuer sei.

