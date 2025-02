Robbie Williams' Tochter (12) startet Schauspielkarriere

Theodora, von ihrem Vater Robbie Williams (51) liebevoll Teddy genannt, hat jetzt ihren ersten großen Schritt ins Rampenlicht gewagt. Die Zwölfjährige wurde mit Schauspielerin Rebel Wilson (44) am Set des Weihnachtsfilms "Tinsel Town" in Wetherby, Yorkshire, gesichtet. Bei den Dreharbeiten war sie in warme Winterkleidung gehüllt und durch künstlichen Schnee spazierend zu sehen. Auch Schauspieler Kiefer Sutherland (58), der im Film eine Hauptrolle spielt, war anwesend. Unterstützt wurde Teddy an ihrem großen Tag von ihrer Mutter Ayda Field (45), die sie vor Ort begleitete. Die Dreharbeiten zu "Tinsel Town", das dieses Jahr auf Sky Cinema erscheinen soll, laufen bereits an mehreren nordenglischen Drehorten.

Ein Insider berichtete The Sun, dass Teddy der "geborene Star" sei. Robbie und Ayda haben jedoch bisher versucht, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – einschließlich der bewussten Entscheidung, Teddys Gesicht in den sozialen Medien nicht zu zeigen. Doch dieses Engagement sei nach Angaben des Informanten ganz der Initiative ihrer Tochter entsprungen. "Sie ist ein absolut liebenswürdiges Mädchen, sowohl vor als auch hinter der Kamera, und hat sich nahtlos in das Leben am Set eingefügt", hieß es weiter. Welche Rolle Teddy in "Tinsel Town" übernimmt, wurde bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Robbie und Ayda, die seit 2010 verheiratet sind, haben immer großen Wert auf die Privatsphäre ihrer vier Kinder gelegt. Vor allem auf Social Media vermeiden die Eltern bewusst, die Gesichter des Nachwuchses zu zeigen. Doch hinter den Kulissen pflegen sie einen offenen Umgang – auch mit schwierigen Themen wie Robbies früheren Suchtproblemen. "Ich denke, in unserem Haus sind wir sehr ehrlich, und Teddy weiß, dass ihr Vater Alkoholiker und Drogenabhängiger ist und deshalb diese Dinge nicht anrührt", verriet Ayda in der Talkshow "Loose Women". Es scheint, dass Teddy dennoch von der Leidenschaft und dem Talent ihrer berühmten Eltern inspiriert wurde.

ActionPress Theodora Williams und Ayda Field im Dezember 2023 in Los Angeles

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field mit ihren Kids

