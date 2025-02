Teddi Mellencamps Familie spricht über Gesundheitszustand

Die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin Teddi Mellencamp Arroyave (43) musste sich einer Notoperation unterziehen, bei der zwei Hirntumore entfernt wurden. Ihre Familie gab berührende Einblicke in diesen schwierigen Moment: In ihrer Instagram-Story teilte ihre Schwester Justice ein Foto aus dem Krankenhaus, das Teddi im Krankenbett zeigt – angeschlossen an Schläuche und Überwachungsgeräte. "Es ist unfassbar schmerzhaft, einen geliebten Menschen so leiden zu sehen. Sie ist mit Abstand die stärkste Person, die ich kenne", schrieb Justice in ihrem emotionalen Beitrag und versicherte gleichzeitig, dass Teddi ihre Geschichte teilen werde, sobald sie dazu bereit sei.

Neben Justice meldete sich auch Teddis getrennt lebender Ehemann Edwin Arroyave (47) zu Wort und sprach den Followern seiner Ex-Frau Dank aus: "Teddi ist unglaublich dankbar für die Welle der Liebe, die sie während ihrer Genesung erfährt." Um sie während des Heilungsprozesses weiter zu unterstützen, brachte Edwin die beiden gemeinsamen Töchter zu einem Besuch ins Krankenhaus. In den sozialen Medien postete er ein Selfie mit den Mädchen und betonte dabei, wie wichtig es sei, in schwierigen Zeiten als Familie zusammenzuhalten.

Vor wenigen Tagen hatte Teddi die schockierende Nachricht über ihre Hirntumore mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Nach wochenlangen "unerträglichen und lähmenden Kopfschmerzen" hatte sich die ehemalige Reality-TV-Darstellerin ärztliche Hilfe gesucht und eine erschütternde Diagnose erhalten. "Nach einem CT-Scan und einer MRT-Untersuchung fanden die Ärzte mehrere Tumore in meinem Gehirn", berichtete sie damals gefasst. Ein paar der Tumore mussten dringend operativ entfernt werden, während kleinere Tumore erst in späteren Behandlungen durch Bestrahlung therapiert werden sollten.

Instagram / justicemellencamp Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, Reality-TV-Star

